Воробей: Если условный Ювентус действительно захочет Судакова, то клаусула в 100 или 150 млн их особо не отпугнет

Бывший нападающий " Шахтера " Андрей Воробей высказался об эпопее с переходом хавбека "горняков" Георгия Судакова в европейские клубы.

"Золотых клеток, к сожалению, в украинском футболе уже давно нет. Мы должны понимать, что есть интересы игрока и есть интересы клуба. "Шахтер" заключил с Судаковым новое соглашение не просто так.

Соглашаюсь, что для команды "Шахтера" однозначно хорошо, что Георгий остался. И он не перегорит.

Вообще думаю, что Судаков и сам не особо верил, что именно в это зимнее межсезонье он куда-то перейдет. Хотя, скорее всего, хотел. Я с ним не общался лично, предполагаю.

Однако я уверен, что у Судакова еще все впереди. Его спокойно могут продать в европейский гранд летом. Если его действительно захочет условный "Ювентус", то клаусула сколько там, 100 или 150 миллионов, их особо не отпугнет", - сказал Воробей.