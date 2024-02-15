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Воробей: Если условный Ювентус действительно захочет Судакова, то клаусула в 100 или 150 млн их особо не отпугнет
Судаков и Ювентус - самая обсуждаемая тема
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Бывший нападающий "
"Золотых клеток, к сожалению, в украинском футболе уже давно нет. Мы должны понимать, что есть интересы игрока и есть интересы клуба. "Шахтер" заключил с Судаковым новое соглашение не просто так.
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Соглашаюсь, что для команды "Шахтера" однозначно хорошо, что Георгий остался. И он не перегорит.
Вообще думаю, что Судаков и сам не особо верил, что именно в это зимнее межсезонье он куда-то перейдет. Хотя, скорее всего, хотел. Я с ним не общался лично, предполагаю.
Однако я уверен, что у Судакова еще все впереди. Его спокойно могут продать в европейский гранд летом. Если его действительно захочет условный "Ювентус", то клаусула сколько там, 100 или 150 миллионов, их особо не отпугнет", - сказал Воробей.
Напомним, что этой зимой "Шахтер" отказался продавать Судакова в "Наполи" за 40 млн евро.
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