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Воробей: Если условный Ювентус действительно захочет Судакова, то клаусула в 100 или 150 млн их особо не отпугнет

Премьер-лига
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Судаков и Ювентус - самая обсуждаемая тема

Воробей: Если условный Ювентус действительно захочет Судакова, то клаусула в 100 или 150 млн их особо не отпугнет

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Бывший нападающий "Шахтера" Андрей Воробей высказался об эпопее с переходом хавбека "горняков" Георгия Судакова в европейские клубы.

"Золотых клеток, к сожалению, в украинском футболе уже давно нет. Мы должны понимать, что есть интересы игрока и есть интересы клуба. "Шахтер" заключил с Судаковым новое соглашение не просто так.

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Соглашаюсь, что для команды "Шахтера" однозначно хорошо, что Георгий остался. И он не перегорит.

Вообще думаю, что Судаков и сам не особо верил, что именно в это зимнее межсезонье он куда-то перейдет. Хотя, скорее всего, хотел. Я с ним не общался лично, предполагаю.

Однако я уверен, что у Судакова еще все впереди. Его спокойно могут продать в европейский гранд летом. Если его действительно захочет условный "Ювентус", то клаусула сколько там, 100 или 150 миллионов, их особо не отпугнет", - сказал Воробей.

Напомним, что этой зимой "Шахтер" отказался продавать Судакова в "Наполи" за 40 млн евро.

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Андрей Воробей Ювентус (Турин) Шахтер (Донецк) Георгий Судаков
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Источник:
sport-express.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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ts0y (Чернигов)
15.02.2024 в 20:53
условный ювентус какраз таки отпугнет, а от условный ньюкасл например нефакт)
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Комментарии 2
ts0y (Чернигов)
15.02.2024 в 20:53
условный ювентус какраз таки отпугнет, а от условный ньюкасл например нефакт)
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Scorpion-1970 (Кривой Рог)
15.02.2024 в 20:33
Одні уже 100 лямів заплатили, а толку нуль.
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