Защитник Руха Роман: К матчу с Полесьем подойдем в оптимальной форме

Защитник "Руха" Виталий Роман прокомментировал поражение от "Бринье Гросупле" (1:2) и рассказал о готовности команды к возобновлению УПЛ.

"Это был не лучший матч в нашем исполнении, можно сказать, что нам многое не удалось показать в игре с "Бринье Гросупле". Соперник определенный период игры доминировал на поле, поэтому результат - закономерен. "Рух" проиграл много борьбы, ведь соперник был физически мощнее. Также они были сильнее в некоторых игровых аспектах.

Если же в целом оценивать подготовку команды, то мы готовы к матчу с "Полесьем" и возобновлению УПЛ. Думаю, что к этому поединку "Рух" подойдет в оптимальной форме. У команд под руководством Виталия Пономарева не бывает легких сборов, но эта работа полезна для футболистов.

Самое интересное, пожалуй, было сыграть со "Штурмом" - команда, которая играет в еврокубках и представляет сильный чемпионат Австрии. Интересно было проверить свои силы на фоне этого соперника", - поделился футболист.