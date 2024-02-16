  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Защитник Руха Роман: К матчу с Полесьем подойдем в оптимальной форме
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитник Руха Роман: К матчу с Полесьем подойдем в оптимальной форме

Премьер-лига

Футболист рассказал о готовности команды к возобновлению УПЛ

Защитник Руха Роман: К матчу с Полесьем подойдем в оптимальной форме

Фото: ФК Рух

Новина українською

Защитник "Руха" Виталий Роман прокомментировал поражение от "Бринье Гросупле" (1:2) и рассказал о готовности команды к возобновлению УПЛ.

"Это был не лучший матч в нашем исполнении, можно сказать, что нам многое не удалось показать в игре с "Бринье Гросупле". Соперник определенный период игры доминировал на поле, поэтому результат - закономерен. "Рух" проиграл много борьбы, ведь соперник был физически мощнее. Также они были сильнее в некоторых игровых аспектах.

Если же в целом оценивать подготовку команды, то мы готовы к матчу с "Полесьем" и возобновлению УПЛ. Думаю, что к этому поединку "Рух" подойдет в оптимальной форме. У команд под руководством Виталия Пономарева не бывает легких сборов, но эта работа полезна для футболистов.

Самое интересное, пожалуй, было сыграть со "Штурмом" - команда, которая играет в еврокубках и представляет сильный чемпионат Австрии. Интересно было проверить свои силы на фоне этого соперника", - поделился футболист.

Матч "Рух" - "Полесье" состоится 25 февраля.

По теме
yellow-arrow
Предложили лучшие условия. ЛНЗ выиграл борьбу за Тилля у Ворсклы
yellow-arrow
Пономарьов: Мне понравились все матчи, которые Рух провел на этих сборах
yellow-arrow
Металлист 1925 - Райт ту Дрим. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга
Рух (Львов) Виталий Роман
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости