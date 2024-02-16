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"В детстве я мечтал об этой профессии". Клищук рассказал, кем бы стал, если бы не футбол

Премьер-лига

Вратарь "Кривбасса" рассказал, чем бы занимался, если бы не футбол

"В детстве я мечтал об этой профессии". Клищук рассказал, кем бы стал, если бы не футбол

Фото: fckryvbas.com

Новина українською

Вратарь "Кривбасса" Андрей Клищук рассказал, кем бы мог стать, если бы у него не сложилось с футбольной карьерой.

- Чем бы ты занимался, если бы не футбол? В какой сфере мог еще себя проявить?

- Это могла быть та профессия, которую выбрал мой отец. Он был моряком. Еще в детстве я мечтал именно об этой профессии. Большинство моих друзей, близкие, кум - моряки. Также думал, что буду двигаться в этом направлении. Но в 9-10 классах мои интересы стали более спортивными. Начал тренироваться и играть в футбол. Появилась возможность попробовать свои силы в спортинтернате Черноморска, все получилось и я там остался. Ну а дальше, вы знаете - сейчас я профессиональный футболист.

- Чем ты занимаешься в отпуске или в выходной день от футбола?

- Всегда иду в спортивный зал. Жена также ходит со мной. Там мы перезагружаемся, набираемся энергии. Это большой плюс для здоровья. Когда я дома, в Одессе, это прогулки у моря. Есть такое, говорят, что одесситы до моря не доходят. Но, нет, мы, например, каждый день в Одессе обязательно прогуливаемся. В свободное время занимаюсь чтением, саморазвитием.

- Уже задумывался, какую профессию выберешь после завершения футбольной карьеры?

- Мне нравится кого-то учить. Но, в то же время, терпение - не моя сильная черта (улыбается). Наверное, если бы тренировать, то для меня подошло бы заниматься с теми игроками, которые уже что-то умеют, то есть совершенствовать их способности. А вообще время покажет, - сказал Клищук.

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Кривбасс (Кривой Рог) Андрей Клищук
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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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