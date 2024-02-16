Кривбасс подписал предконтракт с опальным защитником Зари

23-летний защитник "Зари" Игорь Снурницын подписал предварительный контракт с " Кривбассом ".

Об этом сообщил журналист и соведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.

Напомним, что у игрока осталось полгода по контракту с "Зарей", и сейчас он может подписывать предварительные соглашения с другими клубами.

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Ранее сообщалось, что "Заря" перевела Снурницына (так же как и Алефиренко с Нагнойным) в команду U-19 из-за нежелания игроков продлевать соглашения с луганским клубом.

Ранее сообщалось, что Алефиренко и Нагнойный также подписали предварительные контракты с "Колосом" и "Металлистом 1925".