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Кривбасс подписал предконтракт с опальным защитником Зари
Игорь Снурницын летом перейдет в Кривбасс
Фото: ФК Кривбасс
23-летний защитник "Зари" Игорь Снурницын подписал предварительный контракт с "
Об этом сообщил журналист и соведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.
Напомним, что у игрока осталось полгода по контракту с "Зарей", и сейчас он может подписывать предварительные соглашения с другими клубами.
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Ранее сообщалось, что "Заря" перевела Снурницына (так же как и Алефиренко с Нагнойным) в команду U-19 из-за нежелания игроков продлевать соглашения с луганским клубом.
Ранее сообщалось, что Алефиренко и Нагнойный также подписали предварительные контракты с "Колосом" и "Металлистом 1925".
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