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Президент Вереса: Наша единственная задача - побеждать в каждой игре
О конмплектации главной команды зимой
Фото: ФК Верес
Президент клуба "Верес" Иван Надеин дал комментарии информационной службе команды.
В прошлом сезоне мы начинали весеннюю часть сезона десятыми. Сейчас - пятнадцатыми. Надежды на спасение было больше в прошлом году, или теперь?
На самом деле надежды больше сегодня. В прошлом году у нас еще до зимнего перерыва была неутешительная серия. Она продолжилась весной. Сегодня по подбору игроков - у нас один из сильнейших составов в истории команды. Поэтому надежда у нас есть.
Относительно новичков. Максим Смиян - уже продемонстрировал прекрасную игру на сборах. Очень конкурентный игрок. Марко Мрвалевич - я уверен, что он точно станет нашим активом. Фактурный, очень полезный на поле футболист. Александр Мельник - тоже добавил нам роста. Молодой, но опытный и фактурный.
У нас задача единственная - побеждать в каждой игре. Мы от этого не отходим. Бесспорно, должны сохранить место в УПЛ. Не вылететь и желательно не попасть в переходные матчи.
Как оцениваете арендное соглашение Дениса Янакова и Дмитрия Шастала?
Это плюс для Полесья. Потому что их футболисты будут иметь игровую практику. Это плюс для самих футболистов и это плюс для нас, потому что мы усилились хорошими исполнителями. Поэтому благодарен президенту Полесья Геннадию Буткевичу. Потому что это помощь для нас. Мы искали игроков на эти позиции. Поговорили с самими футболистами. Согласовали аренду до лета. Все выиграли от этого.
Денис Устименко мог оказаться в Вересе?
Был разговор с президентом "Кривбасса". Но потом возник вариант с Марко Мрвалевичем. И вариант с Устименко отпал. Верю, что мы сделали правильный выбор.
Напомним, во время сборов, которые проходили в Турции, "Верес" не потерпел ни одного поражения. "Красно-черные" обыграли северомакедонскую Бреру - 3:2, узбекистанский АГМК - 2:1 и латвийскую Лиепаю - 1:0 и четыре раза сыграли вничью: со словацким ВиОном и датским Люнгбю - 0:0, а также с чешскими Яблонцем и Сигмой Б - 2:2.
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