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Шапаренко: Ощущение, будто это не мое колено

Премьер-лига
Обновлено

Полузащитник Динамо Киев - о своей травме

Шапаренко: Ощущение, будто это не мое колено

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Полузащитник "Динамо Киев" Николай Шапаренко рассказал о том, как происходило его восстановление после травмы:

"Эта травма - самый сложный момент в карьере. Первый месяц было нормально, была большая поддержка. Но он как-то быстро прошел. А потом начались проблемы с восстановлением. Я переехал в Антверпен для восстановления. Это новая страна, и было сложно. Успел улучшить там английский. Сейчас более-менее восстановился, начинаю чувствовать себя так, как было раньше. После травмы было ощущение, будто это не мое колено".

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Напомним, за этот сезон 25-летний полузащитник сыграл в 8 матчах в которых отдал одну результативную передачу. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.

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Источник:
ВДИНАМО
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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lir1205 (Запорожье)
17.02.2024 в 11:23
Колюня не треба скиглити ти коли був патлатий то краще грав у футбол а зараз ти не граєш а деградуєш. Не треба було тобі міняти зачіску це для тебе було святе а ти піддався і обстриг себе і після того твоя гра стала нікому не потрібна! Саме страшне що ви себе вбиваєте на рівному місці і зараз Динамо дворова команда!!!
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Комментарии 1
lir1205 (Запорожье)
17.02.2024 в 11:23
Колюня не треба скиглити ти коли був патлатий то краще грав у футбол а зараз ти не граєш а деградуєш. Не треба було тобі міняти зачіску це для тебе було святе а ти піддався і обстриг себе і після того твоя гра стала нікому не потрібна! Саме страшне що ви себе вбиваєте на рівному місці і зараз Динамо дворова команда!!!
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