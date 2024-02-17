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Шапаренко: Ощущение, будто это не мое колено
Полузащитник Динамо Киев - о своей травме
Фото: ФК Динамо Киев
Полузащитник "Динамо Киев" Николай Шапаренко рассказал о том, как происходило его восстановление после травмы:
"Эта травма - самый сложный момент в карьере. Первый месяц было нормально, была большая поддержка. Но он как-то быстро прошел. А потом начались проблемы с восстановлением. Я переехал в Антверпен для восстановления. Это новая страна, и было сложно. Успел улучшить там английский. Сейчас более-менее восстановился, начинаю чувствовать себя так, как было раньше. После травмы было ощущение, будто это не мое колено".
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Напомним, за этот сезон 25-летний полузащитник сыграл в 8 матчах в которых отдал одну результативную передачу. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.
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