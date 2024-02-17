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Время начала товарищеского поединка Динамо против Шерифа изменено
Команды начнут раньше
Фото: ФК Динамо
Сегодня, 17 февраля, киевское "Динамо" встретится в товарищеском поединке на сборах в Турции против молдавского "Шерифа".
Матч должен был начаться в 16:00 по киевскому времени. Правда, команды договорились о перенесении поединка на 15:00.
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Это будет финальный спарринг "Динамо" на зимних сборах. 25 февраля для киевлян начнется официальная кампания весенней части сезона матчем 18 тура УПЛ против "Металлиста 1925".
Сейчас “бело-синие” занимают пятое место в чемпионате Украины. Отрыв от первого "Кривбасса" составляет шесть очков, правда у киевлян есть еще три матча в запасе.
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