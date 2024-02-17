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Черноморец продолжает серию контрольных матчей

Премьер-лига

Клубная база «моряков» не знает передышки

Черноморец продолжает серию контрольных матчей

фото из соцсетей

Вячеслав Кульчицкий Автор UA-Футбол
Новина українською

Команда Романа Григорчука еще не завершила подготовку к весенней части сезона-2023/24. По неофициальной информации, в ближайшие дни «Черноморец» планирует сыграть еще два контрольных матча, в первом из которых его спарринг-партнером станет клуб первой лиги «Ингулец» из Петрово. С ним «моряки» встретятся в воскресенье, 18 февраля, на своей клубной базе в Совиньоне.

Интересно, что в «святая святых» одесского клуба хозяевам никак не удается одержать победу в новом году. После возвращения из Турции, где почти месяц «Черноморец» проводил тренировочный сбор, его игроки постоянно завершают спарринги ничьими. Так было в играх с винницкой «Нивой» (2:2) и одесским «Реалом Фармой» (0:0 и 1:1).

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