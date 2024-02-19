Гакман: С таким усилением шансы Вереса спастись от вылета возросли

Защитник "Вереса" Василий Гакман рассказал о своих ожиданиях от весенней части сезона.

"Меня довольно длительное время беспокоили боли в колене, но на турецком сборе я вернулся в строй и принял участие в последних четырех спаррингах. Как по мне, "Верес" изменился. Конечно, на пользу пошла доукомплектация целой группой футболистов с опытом выступлений в элитном дивизионе.

Прежде всего, это способствовало укреплению игровой дисциплины, заметно повлияло на микроклимат в команде, придало уверенности в своих силах. С таким усилением шансы "Вереса" спастись от вылета возросли.

И еще один фактор, который должен помочь "Вересу" выбраться из опасной зоны – присутствие на календарных матчах болельщиков. 12 игроков обязательно станет надежной подпоркой ровенской команды", - поделился Гакман.