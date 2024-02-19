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"Мистер - больше олдскул, а Владимирович - современный тренер". Шапаренко сравнил Луческу и Шовковского

Премьер-лига
Обновлено

Интересное сравнение от хавбека киевлян

"Мистер - больше олдскул, а Владимирович - современный тренер". Шапаренко сравнил Луческу и Шовковского

Фото: ФК Динамо

Новина українською

Хавбек "Динамо" Николай Шапаренко сравнил стили работы нынешнего и предыдущего главных тренеров команды, Александра Шовковского и Мирчу Луческу.

"Два абсолютно разных главных тренера. Мистер — он такой, больше олдскул, а Владимирович, можно сказать, новая школа, современный тренер", — заявил Шапаренко.

Напомним, что Луческу возглавлял "Динамо" в 2020 – 2023 годах, в ноябре прошлого года его заменил Шовковский, который входил в тренерский штаб румынского специалиста.

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Источник:
ВДИНАМО
Опубликовал: Михаил Черныш
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