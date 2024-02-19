"Мистер - больше олдскул, а Владимирович - современный тренер". Шапаренко сравнил Луческу и Шовковского

Хавбек " Динамо " Николай Шапаренко сравнил стили работы нынешнего и предыдущего главных тренеров команды, Александра Шовковского и Мирчу Луческу.

"Два абсолютно разных главных тренера. Мистер — он такой, больше олдскул, а Владимирович, можно сказать, новая школа, современный тренер", — заявил Шапаренко.

Напомним, что Луческу возглавлял "Динамо" в 2020 – 2023 годах, в ноябре прошлого года его заменил Шовковский, который входил в тренерский штаб румынского специалиста.