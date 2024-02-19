  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Днепр-1 до конца сезона не будет допускать болельщиков на трибуны, - Цыганык
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Днепр-1 до конца сезона не будет допускать болельщиков на трибуны, - Цыганык

Премьер-лига

В Днепре это очень сложно

Днепр-1 до конца сезона не будет допускать болельщиков на трибуны, - Цыганык

Фото: Днепр-1

Новина українською

"Днепр-1" не планирует допускать болельщиков на домашние матчи команды в Днепре в весенней части сезона. Об этом заявил комментатор и журналист Игорь Цыганык.

В Днепре и области часто звучат сигналы воздушной тревоги поэтому клубу будет сложно все это организовать. Особенно учитывая и тот факт, что рядом с "Днепр-Ареной" нет достаточного количества сертифицированных бомбоубежищ.

Напомним, что ранее коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман заявил о том, что клуб еще не определился с возможным допуском болельщиков на трибуны "Днепр-Арены".

По теме
yellow-arrow
Официально: ЛНЗ прекратил сотрудничество Лопыренком
yellow-arrow
Днепр-1 рассчитался с Йовичевичем - ждут снятия трансферного бана от ФИФА
yellow-arrow
Рух начал продажу билетов на матч с Полесьем. Цена - 150 гривен
Игорь Цыганык СК Днепр-1
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football Hub
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости