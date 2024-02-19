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Днепр-1 до конца сезона не будет допускать болельщиков на трибуны, - Цыганык
В Днепре это очень сложно
Фото: Днепр-1
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В Днепре и области часто звучат сигналы воздушной тревоги поэтому клубу будет сложно все это организовать. Особенно учитывая и тот факт, что рядом с "Днепр-Ареной" нет достаточного количества сертифицированных бомбоубежищ.
Напомним, что ранее коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман заявил о том, что клуб
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