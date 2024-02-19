Днепр-1 до конца сезона не будет допускать болельщиков на трибуны, - Цыганык

" Днепр-1 " не планирует допускать болельщиков на домашние матчи команды в Днепре в весенней части сезона. Об этом заявил комментатор и журналист Игорь Цыганык.

В Днепре и области часто звучат сигналы воздушной тревоги поэтому клубу будет сложно все это организовать. Особенно учитывая и тот факт, что рядом с "Днепр-Ареной" нет достаточного количества сертифицированных бомбоубежищ.