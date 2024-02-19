Днепр-1 рассчитался с Йовичевичем - ждут снятия трансферного бана от ФИФА

" Днепр-1 " рассчитался с долгами, которые клуб был должен бывшему главному тренеру команды Игорю Йовичевичу. Об этом сообщил журналист и комментатор Игорь Цыганык.

В ближайшее время клуб ожидает подтверждения платежей, после чего с днепрян будет официально снят трансферный бан от ФИФА.

После получения официальных документов "Днепр-1" официально зарегистрирует арендованного у "Шахтера" хавбека Олега Очеретько.

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Также Цыганык сообщил о том, что днепряне действительно интересовались украинским форвардом азербайджанской "Зиры" Владиславом Кулачем, однако футболист не захотел переезжать в Днепр.