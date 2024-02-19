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Днепр-1 рассчитался с Йовичевичем - ждут снятия трансферного бана от ФИФА
По данным Игоря Цыганыка, клуб рассчитался с долгами
scdnipro1.com.ua
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В ближайшее время клуб ожидает подтверждения платежей, после чего с днепрян будет официально снят трансферный бан от ФИФА.
После получения официальных документов "Днепр-1" официально зарегистрирует арендованного у "Шахтера" хавбека Олега Очеретько.
Также Цыганык сообщил о том, что днепряне действительно интересовались украинским форвардом азербайджанской "Зиры" Владиславом Кулачем, однако футболист не захотел переезжать в Днепр.
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