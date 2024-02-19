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Днепр-1 рассчитался с Йовичевичем - ждут снятия трансферного бана от ФИФА

Премьер-лига

По данным Игоря Цыганыка, клуб рассчитался с долгами

Днепр-1 рассчитался с Йовичевичем - ждут снятия трансферного бана от ФИФА

scdnipro1.com.ua

Новина українською

"Днепр-1" рассчитался с долгами, которые клуб был должен бывшему главному тренеру команды Игорю Йовичевичу. Об этом сообщил журналист и комментатор Игорь Цыганык.

В ближайшее время клуб ожидает подтверждения платежей, после чего с днепрян будет официально снят трансферный бан от ФИФА.

После получения официальных документов "Днепр-1" официально зарегистрирует арендованного у "Шахтера" хавбека Олега Очеретько.

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Также Цыганык сообщил о том, что днепряне действительно интересовались украинским форвардом азербайджанской "Зиры" Владиславом Кулачем, однако футболист не захотел переезжать в Днепр.

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Игор Йовичевич Игорь Цыганык Владислав Кулач СК Днепр-1 Олег Очеретько
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Источник:
Football Hub
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Djarik87 (Киевская область)
19.02.2024 в 22:56
Підсилюються, якщо це можна так назвати, всіляким гівном. Легіонерів ніяких немає і мабуть не планують. Сподіваюсь разом з днонамо не займуть євромісця в таблиці.
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Комментарии 1
Djarik87 (Киевская область)
19.02.2024 в 22:56
Підсилюються, якщо це можна так назвати, всіляким гівном. Легіонерів ніяких немає і мабуть не планують. Сподіваюсь разом з днонамо не займуть євромісця в таблиці.
Ответить
0
0

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