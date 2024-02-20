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Хомченовский: Сборы удались, результаты подготовки увидим 23 февраля
ЛНЗ и Кривбасс в пятницу откроют весеннюю часть УПЛ
Фото: ФК Кривбасс
Полузащитник "
- Какие эмоции бушуют по возвращении домой, в Украину?
– Домой всегда приятно возвращаться. Удалось побыть несколько дней с семьей, сейчас уже работаем, поэтому настроение рабочее. Сборы удались, все было на высоком уровне. Но результаты нашей подготовки увидим 23 февраля: надеюсь, "Кривбасс" сможет набрать три очка. Надо ведь доказывать, что мы на правильном пути.
– Следили ли в течение сборов за подготовкой ближайшего соперника, "ЛНЗ"?
– Честно говоря, нет. Следили только за собой. На этой неделе будет подробный разбор оппонента, тогда и поговорим.
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