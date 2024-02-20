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Хомченовский: Сборы удались, результаты подготовки увидим 23 февраля

Премьер-лига

ЛНЗ и Кривбасс в пятницу откроют весеннюю часть УПЛ

Хомченовский: Сборы удались, результаты подготовки увидим 23 февраля

Фото: ФК Кривбасс

Новина українською

Полузащитник "Кривбасса" Дмитрий Хомченовский рассказал о подготовке к выездному матчу 18 тура УПЛ против ЛНЗ, который состоится в пятницу, 23 февраля.

- Какие эмоции бушуют по возвращении домой, в Украину?

– Домой всегда приятно возвращаться. Удалось побыть несколько дней с семьей, сейчас уже работаем, поэтому настроение рабочее. Сборы удались, все было на высоком уровне. Но результаты нашей подготовки увидим 23 февраля: надеюсь, "Кривбасс" сможет набрать три очка. Надо ведь доказывать, что мы на правильном пути.

– Следили ли в течение сборов за подготовкой ближайшего соперника, "ЛНЗ"?

– Честно говоря, нет. Следили только за собой. На этой неделе будет подробный разбор оппонента, тогда и поговорим.

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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Михаил Черныш
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