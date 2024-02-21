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Олег Слободян: Хейтеры не видят, кто и как тренируется в Оболони, а футбол ты не обманешь

Премьер-лига

Капитан "пивоваров" не обращает внимания на критику

Олег Слободян: Хейтеры не видят, кто и как тренируется в Оболони, а футбол ты не обманешь

Фото: ФК Оболонь

Новина українською

Капитан и полузащитник "Оболони" Олег Слободян ответил хейтерам, которые считают, что без него на поле команда играет лучше.

- На осень пришелся отрезок, когда вы стали меньше получать время. Это из-за травмы или тренерского решения?

- Было повреждение. Я восстановился и был готов помочь команде. Это на усмотрение главного тренера.

- На это время пришлась несколькоматчевая серия "Оболони" без поражений. Хейтеры начали говорить: "Убрали Слободяна и дела пошли вверх". Как удается выдерживать это давление?

- Давление было, есть, и будет всегда. Такова моя судьба - с ним постоянно упражняться. В детстве и юном возрасте больше рефлексировал на этот счет. Сейчас я на это не обращаю внимания. Сейчас, если брать этот период на травме, люди строят такую теорию, но я был на поле, когда мы обыграли "Днепр-1".

- Вы - непростой футболист, учитывая ваш семейный бэкграунд, со всеми вытекающими последствиями. Можно предположить, что людям, которые далеки от кухни "Оболони", проще думать поверхностно.

- Конечно. Они же не видят, кто и как тренируется, а футбол ты же не обманешь, - сказал футболист.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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