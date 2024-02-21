Леоненко: В Динамо Ребров и Шевченко у меня всему учились, потому что я был лидером

Экс-игрок " Динамо " Виктор Леоненко вспомнил работу под руководством Валерия Лобановского, а также о том, как в команду вливались молодые Ребров и Шевченко.

– Валерий Васильевич Лобановский почти сразу после возвращения в Украину пригласил меня к себе домой и сказал: "Ты будешь играть в составе, если будешь забивать по два гола в каждом матче". Я говорю: "Давайте хоть ассисты". Но Лобановский не согласился. Его интересовало только ТТД. Требования были от 90, хотя у нападающих Лиги чемпионов гораздо меньше. Так что у Лобановского не заиграли бы даже Ширер и Роналду.

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– Выходит, что Лобановский хотел вас избавиться, раз сказал забивать по два гола в каждом матче, что в принципе невозможно?

– Он почему-то думал, что я на всех плохо влияю. Сабо ему наговорил, что я расхолаживаю коллектив. Пусть у Шевы кто-нибудь спросит, учил я его курить или нет. Как я мог научить его курить, если я с ним особо не общался? На базе мы говорили, ну а в свободное время он гонял на своей "девятке" по Киеву, ему некогда было учиться курить.

– Как вы ладили с молодыми Ребровым и Шевченко?

– Я нормально с ними общался. Ребров постоянно в нашей компании был, потому что жил в одной комнате с моим другом Шкапенко. Шевченко я в большинстве своем видел на базе. Я постоянно играл в карты и нарды, потому что бильярд был сломан, и у него не часто разрешали играть, потому что рядом тренерская. Шева и Ребров с нами не играли. Ребров всегда был занят радиолюбительством.

Что касается футбола, то я им постоянно подсказывал. Ребров и Шевченко у меня всему учились, потому что я был лидером. Я толкал всем, кто был неправ, поэтому футболисты росли. Это называется взаимопреемственность, сейчас такого нет. Вот скажите, чему можно научиться у Беседина?