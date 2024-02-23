Гармаш: Жду матча против Динамо, настроен только на победу

Полузащитник "Металлиста 1925" Денис Гармаш рассказал о том, как прошли сборы, удалось ли сыграться с новыми одноклубниками и об ожиданиях от матча против "Динамо".

- Денис, сборы завершены, уже идет подготовка к первому матчу. Какие впечатления после сборов эффективно ли они прошли?

- Да, сборы завершились. Мы отработали очень хорошо, команда хорошо готова физически. Я думаю, что мы хорошо настроены на первый тур после паузы. Все его ждут, думаю, что результат будет в пользу нашей команды.

- Как оцениваешь свои личные кондиции?

- Личные кондиции? Ну физически я готов очень хорошо. Правда, не играл я давно в официальных матчах. Но ничего, думаю, что через матчи я еще наберу свои кондиции.

- Насколько за сборы удалось сыграться с партнерами и привыкнуть к тактическим требованиям тренерского штаба?

- Все партнеры высокой квалификации. Сыграться еще до конца не удалось, потому что на сборах в каждом матче менялся состав. Однако, я считаю, что в дальнейшем мы это наладим.

- Мы тебя спрашивали об игре против "Динамо" в первом интервью. Сейчас матч совсем близко или изменились как-то ожидания, возможно, появилось волнение?

- Относительно игры с "Динамо", я жду этот матч, настроен только на победу.

- С тех пор, как вы ушли из команды, как изменилось "Динамо"? В чем они стали сильнее, а где есть слабые места?

- Я смотрел их товарищеские матчи, могу сказать, что ребята хорошо работают, Шовковский что-то изменил, но это ему отвечать за то, что сделано. Я думаю, что "Динамо" может занять первое место, - рассказал Гармаш.

Матч "Металлист 1925" - "Динамо" состоится 25 февраля и начнется в 15:30.