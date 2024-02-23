Мирошниченко: Мы хорошо готовы физически и морально ко второй части сезона

Защитник "Днепра-1" Денис Мирошниченко рассказал о тренировочных сборах в Турции, работе на песке и схожести футбола с театром.

- Денис, как вы оцените первые сборы во главе с Юрием Максимовым? Что было в новинку, что поразило? Возможно, упражнения на песке?

- Сборы прошли хорошо, с Юрием Вильевичем знаком давно, его требования и подход мне были знакомы, сборы оказались нелегкими, работа на песке действительно дала свои плоды, считаю, весь этап сборов прошел хорошо, все вернулись в полном предвкушении продолжения второй части сезона.

- Оцените уровень соперников, с кем было играть сложнее всего?

- Считаю, что все матчи на сборах прошли на отлично, первые соперники были уровня еврокубков, это были серьезные матчи, выделю "Штурм Грац" и "Ракув". Думаю, эти клубы могли бы дать хороший бой украинским командам в чемпионате.

- Уже известно, что "Днепр-1" сыграет матч с "Минаем" и потенциально все последующие домашние матчи без болельщиков. Расстроены ли вы этим фактом?

- Я думаю, что украинский футбол в целом теряет свою красоту и азарт, когда матчи проходят при пустых трибунах, футбол - это театр, без зрителей он становится обыденным и неинтересным, очень жаль, что наши болельщики не смогут прийти и поддержать нас, но мы все понимаем, в какое время живем.

- Вы один из немногих, кто сыграл все 6 матчей на сборах, уже втянулись в ритм?

- Я думаю, мы все хорошо подготовились, хорошо готовы физически и морально к очень интересной второй части сезона.

- На сборах вас снова наигрывали на позиции левого защитника, комфортно ли вам играть на этой позиции или уже привыкли?

- Я играл и слева, и справа, и крайним хавом, скажем так, для меня это не составляет проблемы, главное быть полезным команде и достигать вместе с ней положительного результата. Наиболее комфортная для меня позиция - это правый защитник, на этой позиции я ездил в национальную сборную, и считаю ее для себя наиболее эффективной, - сказал Мирошниченко.