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Перейдет в Черноморец? Болбат официально покинул Колос
Игрока сватали в одесский клуб
Офіційний сайт Колоса/Автор невідомий
Полузащитник Сергей Болбат покинул "Колос", сообщает официальный сайт клуба.
30-летний игрок присоединился к ковалевцам летом 2022 года. За это время он провел 44 матча, в которых забил 1 гол и отметился двумя результативными передачами. В этом сезоне на его счету 1 ассист в 16 поединках во всех турнирах.
Напомним, Болбат - воспитанник "Шахтера", где и дебютировал на профессиональном уровне (21 год на контракте). Он также выступал за донецкий "Металлург", "Металлист", "Мариуполь", "Десну" и бельгийский "Локерен".
Ранее была информация, что футболист продолжит карьеру в "Черноморце".
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