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Перейдет в Черноморец? Болбат официально покинул Колос

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Перейдет в Черноморец? Болбат официально покинул Колос

Офіційний сайт Колоса/Автор невідомий

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Полузащитник Сергей Болбат покинул "Колос", сообщает официальный сайт клуба.

30-летний игрок присоединился к ковалевцам летом 2022 года. За это время он провел 44 матча, в которых забил 1 гол и отметился двумя результативными передачами. В этом сезоне на его счету 1 ассист в 16 поединках во всех турнирах.

Напомним, Болбат - воспитанник "Шахтера", где и дебютировал на профессиональном уровне (21 год на контракте). Он также выступал за донецкий "Металлург", "Металлист", "Мариуполь", "Десну" и бельгийский "Локерен".

Ранее была информация, что футболист продолжит карьеру в "Черноморце".

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Сергей Болбат Колос (Ковалевка)
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Источник:
ФК Колос
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
23.02.2024 в 14:02
что с Алефиренко
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Комментарии 2
alex.belogubko (одесса)
23.02.2024 в 14:02
что с Алефиренко
Ответить
0
0
aleks68
23.02.2024 в 14:56
ты заткнешься убогий?твой черноморец и .....никому не нужен
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