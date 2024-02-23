УПЛ ТВ официально огласил список комментаторов на матчи чемпионата Украины

УПЛ-ТВ представил официальный список комментаторов на матчи чемпионата Украины.

Так выглядит полный состав:

Виталий Волочай;

Михаил Спиваковский;

Роман Бебех;

Владислав Шалота;

Дмитрий Шпирко;

Александр Михайлюк.

Напомним, что весенняя часть сезона стартует уже сегодня. 18-й тур откроется матчем ЛНЗ - "Кривбасс". Начало - 15:30.

Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом матча в текстовой трансляции от UA-Футбол >>>