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УПЛ ТВ официально огласил список комментаторов на матчи чемпионата Украины
Всего будет 6 человек
УПЛ-ТВ представил официальный список комментаторов на матчи чемпионата Украины.
Так выглядит полный состав:
- Виталий Волочай;
- Михаил Спиваковский;
- Роман Бебех;
- Владислав Шалота;
- Дмитрий Шпирко;
- Александр Михайлюк.
Напомним, что весенняя часть сезона стартует уже сегодня. 18-й тур откроется матчем ЛНЗ - "Кривбасс". Начало - 15:30.
Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом матча в текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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Источник:УПЛ ТВ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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