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УПЛ ТВ официально огласил список комментаторов на матчи чемпионата Украины

Премьер-лига
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Всего будет 6 человек

УПЛ ТВ официально огласил список комментаторов на матчи чемпионата Украины

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УПЛ-ТВ представил официальный список комментаторов на матчи чемпионата Украины.

Так выглядит полный состав:

  • Виталий Волочай;
  • Михаил Спиваковский;
  • Роман Бебех;
  • Владислав Шалота;
  • Дмитрий Шпирко;
  • Александр Михайлюк.

Напомним, что весенняя часть сезона стартует уже сегодня. 18-й тур откроется матчем ЛНЗ - "Кривбасс". Начало - 15:30.

Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом матча в текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

УПЛ ТВ официально огласил список комментаторов на матчи чемпионата Украины - изображение 1
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Источник:
УПЛ ТВ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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