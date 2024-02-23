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Геллер: У нас 3 или 4 клуба могут официально получить бронь, потому что там надо финансовый результат клуба показать
Президент Зари - о вопросе мобилизации футболистов
Фото: ФК Зоря Луганськ
Президент "
"Сейчас сказали, Андрей Николаевич сказал, что он будет обращаться официально. Потому что всего, по-моему, 3 или 4 клуба могут официально получить бронь, потому что там надо финансовый результат клуба показать.
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По-моему, у нас 4 клуба могут показать или 5. Там, где платят налоги клубы и все остальное", – сказал Геллер.
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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