Геллер: У нас 3 или 4 клуба могут официально получить бронь, потому что там надо финансовый результат клуба показать

Президент " Зари " Евгений Геллер после встречи с президентом УАФ Андреем Шевченко высказался на тему возможной мобилизации футболистов украинских команд.

"Сейчас сказали, Андрей Николаевич сказал, что он будет обращаться официально. Потому что всего, по-моему, 3 или 4 клуба могут официально получить бронь, потому что там надо финансовый результат клуба показать.

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