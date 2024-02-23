Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вакула, Кудрик и еще 9 игроков получили звание Мастер спорта за победу в Первой лиги с Полесьем
Награда нашла героев
instagram.com/vakaaa10
11 футболистов, которые в составе "
Приказ об этом появился на сайте Минмолодьспорта.
Звание "Мастер спорта" получили:
Владислав Вакула, Василий Грицук, Артем Козак, Олег Кудрик, Богдан Кушниренко, Ян Морговский, Евгений Морозко, Владислав Огиря, Владислав Шаповал, Дмитрий Шастал, Денис Янаков.
Напомним, что по итогам осенней части текущего сезона "Полесье" идет 3-м в турнирной таблице УПЛ.
Популярное сейчас
- Кривбасс начинает с разгрома. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- Экс-игрок Эвертона приговорен к пожизненному заключению в Китае
- ЛНЗ - Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Возобновление УПЛ, снова Лига чемпионов, матч Шахтера в Лиге Европы. Расписание футбола на 19 - 25 февраля
- Милевский кардинально сменил имидж. Теперь Артем с короткой стрижкой. ФОТО
- Нелегкие будни мамы. Влада Зинченко приехала с детьми на отдых в Буковель. ФОТО