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Вакула, Кудрик и еще 9 игроков получили звание Мастер спорта за победу в Первой лиги с Полесьем

Премьер-лига
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Награда нашла героев

Вакула, Кудрик и еще 9 игроков получили звание Мастер спорта за победу в Первой лиги с Полесьем

instagram.com/vakaaa10

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11 футболистов, которые в составе "Полесья" в прошлом сезоне выиграли Первую лигу и завоевали путевку в УПЛ, получили звания "Мастер спорта Украины".

Приказ об этом появился на сайте Минмолодьспорта.

Звание "Мастер спорта" получили:

Владислав Вакула, Василий Грицук, Артем Козак, Олег Кудрик, Богдан Кушниренко, Ян Морговский, Евгений Морозко, Владислав Огиря, Владислав Шаповал, Дмитрий Шастал, Денис Янаков.

Напомним, что по итогам осенней части текущего сезона "Полесье" идет 3-м в турнирной таблице УПЛ.

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Василий Грицук Владислав Огиря Полесье (Житомир) Олег Кудрик Евгений Морозко Владислав Шаповал Денис Янаков Богдан Кушниренко Дмитрий Шастал Владислав Вакула Артем Козак
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Источник:
Мінмолодьспорту
Опубликовал: Михаил Черныш
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