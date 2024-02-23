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Дулуб: Одна из главных причин поражения – адаптация после турецкого сбора. Не хватило времени
Наставник ЛНЗ прокомментировал поражение от Кривбасса
Фото: ФК ЛНЗ
Главный тренер ЛНЗ Олег Дулуб поделился мыслями о поражении своей команды в
- Что было в раздевалке после матча, ведь результат на табло – 0:3?
– В раздевалке расстроены игроки. Потому что поражение – это всегда поражение, нужно это понимать. Что ж, двигаемся дальше.
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– Каковы главные причины сегодняшнего неудачного результата?
– Игра складывалась очень тяжело для нас с самого начала. Надо все это проанализировать. Наверное, одна из главных причин – это адаптация после турецкого сбора. Нам не хватило времени. После возвращения в Украину у нас было всего две тренировки: одна из них – это восстановление. И вчера было предматчевое. Не было того боевого состава, который нам нужен сейчас.
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