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Дулуб: Одна из главных причин поражения – адаптация после турецкого сбора. Не хватило времени

Премьер-лига
Обновлено

Наставник ЛНЗ прокомментировал поражение от Кривбасса

Дулуб: Одна из главных причин поражения – адаптация после турецкого сбора. Не хватило времени

Фото: ФК ЛНЗ

Новина українською

Главный тренер ЛНЗ Олег Дулуб поделился мыслями о поражении своей команды в матче против "Кривбасса" (0:3) в 18 туре УПЛ.

- Что было в раздевалке после матча, ведь результат на табло – 0:3?

– В раздевалке расстроены игроки. Потому что поражение – это всегда поражение, нужно это понимать. Что ж, двигаемся дальше.

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– Каковы главные причины сегодняшнего неудачного результата?

– Игра складывалась очень тяжело для нас с самого начала. Надо все это проанализировать. Наверное, одна из главных причин – это адаптация после турецкого сбора. Нам не хватило времени. После возвращения в Украину у нас было всего две тренировки: одна из них – это восстановление. И вчера было предматчевое. Не было того боевого состава, который нам нужен сейчас.

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Кривбасс (Кривой Рог) Олег Дулуб ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Михаил Черныш
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