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Вратарь и опытный защитник из Полесья. Черноморец подписал еще двух игроков

Премьер-лига
Обновлено

Владислав Шаповал и Ян Вичный

Вратарь и опытный защитник из Полесья. Черноморец подписал еще двух игроков

UA Футбол

Новина українською

К "Черноморцу" присоединились защитник Владислав Шаповал и голкипер Ян Вичный. Об этом сообщают официальные аккаунты клуба в соцсетях.

Воспитанник запорожской школы футбола - Ян Вичный со второй половины сезона будет защищать цвета "Черноморца", а вместе с ним опытный фланговый защитник 28-летний Владислав Шаповал. О деталях контрактов клуб не сообщает.

Напомним, Ян Вичный играл за "Ниву Тернополь", а Владислав Шаповал - за житомирское "Полесье". Ранее "Черноморец" объявил также о подписании двух легионеров: нигерийца Джека Ипалибо и воспитанника "Бенфики" Жозе Гомеша.

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Источник: Рух подписал 19-летнего центрбека, который играл за Шахтер
Черноморец (Одесса) Владислав Шаповал
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Источник:
Чорноморець
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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