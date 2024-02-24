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Вратарь и опытный защитник из Полесья. Черноморец подписал еще двух игроков
Владислав Шаповал и Ян Вичный
UA Футбол
К "Черноморцу" присоединились защитник Владислав Шаповал и голкипер Ян Вичный. Об этом сообщают официальные аккаунты клуба в соцсетях.
Воспитанник запорожской школы футбола - Ян Вичный со второй половины сезона будет защищать цвета "Черноморца", а вместе с ним опытный фланговый защитник 28-летний Владислав Шаповал. О деталях контрактов клуб не сообщает.
Напомним, Ян Вичный играл за "Ниву Тернополь", а Владислав Шаповал - за житомирское "Полесье". Ранее "Черноморец" объявил также о подписании двух легионеров: нигерийца Джека Ипалибо и воспитанника "Бенфики" Жозе Гомеша.
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