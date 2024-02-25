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Герета: После сборов мы все заряжены на победу

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О тренировках с болельщиками перед игрой с Полесьем

Герета: После сборов мы все заряжены на победу

Фото: ФК Рух

Новина українською

Голкипер "Руха" Юрий-Владимир Герета рассказал о том, как состоялась интегрированная тренировка с болельщиками и что он ожидает от игры против "Полесья":

"Нам будет противостоять очень хорошая и организованная команда, которая играет только на победу. В игре "Полесья" в защите и нападении есть баланс, поэтому это тяжелый соперник. Убежден, что это будет интересный поединок.

"Рух" всю эту неделю работает на клубной базе, готовимся как в старые добрые времена. Месяц времени в Словении прошел очень насыщенно и это были хорошие сборы. После них мы все заряжены на победу и хотим демонстрировать свою лучшую игру.

К нам присоединился новичок Клайвер. Так же как и в начале, когда приходили другие легионеры, учим его первым украинским словам, что-то показываем жестами. Если он адаптируется и будет демонстрировать на поле свои лучшие качества, то быстро впишется в коллектив и сможет реализовать свой потенциал.

Интегрированная тренировка была интересной, но думаю, что это приятно для болельщиков - быть так близко к футболистам, увидеть, как функционирует клуб. Они погружались в атмосферу тренировки так, как и мы. Возможно, теперь удастся чаще проводить подобные мероприятия, чтобы еще больше коммуницировать с фанатами. Также очень приятно, что зрители будут на трибуне "Арены Львов". Мы два года играли без болельщиков, поэтому рады, что они вернутся, и надеюсь, что будут поддерживать нас. В то же время мы будем полностью выкладываться на поле, чтобы получить для них положительный результат".

Напомним, матч "Рух" – "Полесье" начнется в 18:00.

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Рух (Львов) Юрий-Владимир Герета
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Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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