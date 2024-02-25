Тренер Черноморца рассказал, сможет ли Брагару сыграть против Динамо

Тренер "Черноморца" Роман Григорчук объяснил, сможет ли Максим Брагару сыграть против "Динамо". Слова наставника с итоговой относительно зимних сборов пресс-конференции передает внештатный корреспондент UA-Футбол Вячеслав Кульчицкий.

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- Этой зимой одной из самых распространенных тем в нашем футболе была тема Максима Брагару. Так что вопрос: если по медицинским показателям он сможет в ближайшее время вернуться в строй, то сможет ли сыграть против киевского "Динамо", где находился некоторое время в период турецкого сбора?

– Конечно, почему же нет? Если имеете в виду "Динамо" в плане перспектив Максима, то ничего такого, что помешало бы ему играть, нет. Брагару – наш футболист, и как только он будет здоров, будет выходить против динамовцев или любой другой команды. По-моему, каждую минуту весенней части чемпионата футболист должен играть с благодарностью тем людям, которые помогли ему стать игроком такого уровня.

– Когда ожидается его возвращение в строй?

– Не могу загадывать. Мы думали, что Брагару меньше времени пропустит зимой. Но вышло все по-другому. Рисковать же мы не можем, ведь это футболист молодежной сборной Украины. Да и кем-либо рисковать не можем. Максим выйдет на поле, когда он скажет: "У меня ничего не болит, я ничего не боюсь, меня ничего не сдерживает. Я готов играть". Будет это завтра – отлично, будет это через более длительное время – что ж, будем ждать.

Добавим, что матч между "Динамо" и "Черноморцем" состоится в 19-м туре УПЛ. Он запланирован на субботу, второе марта.