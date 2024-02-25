С арендованным у Шахтера новичком в основе гостей. Известны стартовые составы Вереса и Колоса

Сегодня в 13:00 в рамках 18-го тура УПЛ "Верес" сыграет против "Колоса". Матч пройдет на стадионе "Авангард" в Ровно.

Команды уже обнародовали свои стартовые составы на сегодняшний матч.

"Верес": Когут Богдан (К), Балан Денис, Кучеренко Александр, Жулио Сезар, Шевченко Евгений, Банада Евгений, Кучеров Валерий, Шастал Дмитрий, Яго, Мрвалевич Марко, Дахновский Виталий.

Среди запасных у "Вереса":

Паст Евгений, Мельник Александр, Вовченко Семен, Гакман Василий, Смиян Максим, Кухарук Андрей, Клец Дмитрий, Янаков Денис, Шарай Владислав, Годя Дмитрий, Шестаков Михаил, Гайдучик Николай.

"Колос": Фесюн Кирилл, Цуриков Андрей, Гончаренко Роман, Бондаренко Валерий, Лучкевич Валерий, Демченко Александр, Милько Вадим (К), Великан Владислав, Тотовицкий Андрей, Топалов Дмитрий, Безбородько Денис.



Среди запасных у "Колоса":

Горох Валентин, Мысак Роман, Черноморец Александр, Кукош Каталин, Бурда Никита, Емец Владислав, Ильин Олег, Богданов Андрей, Силва Насцименто Сантос Диего, Гусол Артем, Салабай Антон, Паулаускас Гитис.

Напомним, что сайт UA-Футбол проведет видео трансляцию матча этого матча.