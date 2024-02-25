Видео, как фантастический гол Цурикова помог Колосу открыть счет в матче с Вересом

Сегодня в рамках 18-го тура УПЛ, прошел матч "Верес" - "Колос", игра закончилась уверенной победой команды из Ковалевки, 2:0.

Счет в матче открыл Андрей Цуриков после того, как Тотовицкий перехватил передачу на своей половине поля и разогнал контратаку, Цуриков получил пас от своего партнера по команде и нанес удар в верхний угол ворот. Получилось очень красиво.

Ровенский "Верес" продолжил безголевую и безвыигрышную серию в противостояниях с коваловским "Колосом" в матчах чемпионата Украины.