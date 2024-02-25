Скрипник: Хочется побыстрее улучшить свое турнирное положение

Главный тренер "Металлиста 1925" Виктор Скрипник рассказал о впечатлениях от дебюта на тренерском поприще в новой команде:

- Играть против "Динамо" первым номером - это очень сложно. Мы это и не пытались делать, забили быстрый гол, потом терпели. Я благодарен ребятам, мы смотрим на себя и понимаем, что это была не самая решающая игра чемпионата. Но если бы мы окопались в собственной штрафной площадке, то это было бы неправильно. Ща раз повторю, мы смотрим на себя, стремимся быть мощной командой. За месяц, что мы работаем вместе, я вижу определенные изменения, определенные моменты, которые нам удалось улучшить. Мы хотим улучшить свое турнирное положение и статистику голов. Могу поздравить "Динамо" с победой, для себя из этой игры, могу выделить определенные положительные моменты, которые нам будут полезны в будущем.

- Замена Гармаша в перерыве, он еще не готов или учли его предупреждение?

- Это совокупность факторов. Мне нужны игроки для которых нет авторитетов. Это тот же Юрченко, Гармаш или Имереков. Это те ребята, которые уже поиграли, что-то выигрывали, знают в футболе почти все. Но они достаточно импульсивны. Гол Гармаша, его карточка, поэтому и заменили. Потому что он любит поспорить с соперниками, арбитрами и тренерами. Это его стиль, но это важный игрок для нас. Не хотел, чтобы он получил второе предупреждение и оставил команду в меньшинстве. А играть против такого крепкого соперника как "Динамо" да еще и в меньшинстве, очень трудно. Как это было в игре с "Динамо" в первом круге. Только поэтому его заменили.

- Какая стоит задача перед командой на сезон?

- Если посмотреть в турнирную таблицу, то ступенька на которой мы сейчас находимся, не радует нас и руководство клуба. Хотим обезопасить себя от волнения в заключительных матчах сезона, но это будет трудно. Тот же "Минай" отобрал очки у "Днепра-1", а нам с ними играть в следующем туре. Это будет игра из серии за "шесть баллов", где нужно будет продемонстрировать кроме игровых качеств, еще и бойцовские. Будем это учитывать при подготовке к игре. А вообще, хочется побыстрее улучшить свое турнирное положение.