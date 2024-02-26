Александрия - Шахтер: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

26 февраля действующий чемпион Украины донецкий "Шахтер" проведет первую игру во второй части УПЛ сезона 2023/24 годов. "Горняки" в рамках 18-го тура на выезде встретятся с "Александрией".

Перед этим матчем мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали за эти команды. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.