Кабаев: На сборах играл слева, но тренер в день игры сказал, что буду играть справа

Полузащитник "Динамо" Владислав Кабаев прокомментировал победу над "Металлистом 1925" (4:2) в матче 18-го тура УПЛ.

- Победа - это всегда хорошо, эмоции положительные. Мы долго работали и готовились. Правда, игра началась немного не по нашему сценарию, но руки не опустили, верили, что у нас все получится и в итоге победили.

- Насколько быстро пропущенный мяч испортил ваши планы на игру?

- Как показала игра, планы он нам не испортил, но пропускать быстрый мяч - это удар ниже пояса, но ничего страшного - мы быстро оправились.

- То есть, перестраиваться было несложно?

- А мы особо этого и не делали. Нам нужно было забивать и включать "вторую скорость", давить на соперника, что мы и делали. Повторюсь, удар был чисто психологический, но главное, что мы его выдержали, сравняли счет, и это подтолкнуло нас забивать больше и больше.

- Вы сравняли счет в матче еще в первом тайме, расскажите, как это произошло?

- В штрафной площадке был сумбур, я даже не раздумывал, а сразу на интуиции пробил по воротам. Видел, что в штрафной площадке было много ног, поэтому думать было некогда, поэтому нанес удар в касание. Хорошо, что попал туда, куда целился. Мы тренировали такие удары на сборах.

- Команды во втором тайме забили много мячей, или тренеры вносили какие-то коррективы в перерыве?

- Нет, думаю, мы просто хорошо готовы физически. Совсем не отходили от установки на игру, которая у нас была в первом тайме. Продолжали давить на соперника, потом, хотя и побеждали с разницей в два мяча, пропустили, но хотели забить еще. Не скажу, что "Металлист 1925" подсел, но знаю, что, когда пропускаешь сразу после того, как забил, это морально тяжеловато. Возможно, они не поверили в успех, а мы, наоборот, не останавливались ни на минуту.

- Сегодняшняя победа - это результат хорошей работы на сборах?

- Думаю, да. Счет на табло. Мы хорошо готовились. Это только первая игра, у нас еще много работы впереди. Завтра у нас выходной, потом будем готовиться к следующему сопернику. У нас впереди очень много работы, чтобы стать чемпионами.

- Сегодня вы играли справа, насколько вам удобно на новой позиции?

- Трудно сказать. На протяжении всех сборов играл слева, но тренер сегодня сказал, что буду играть справа. Забил мяч. Почему-то, когда играю на этом месте, удается забивать. С "Рухом" играл справа - и забил, теперь сегодня. Для меня главное - играть за команду "Динамо" и получать удовольствие.

- Матч с "Металлистом 1925" был первым после зимнего перерыва. Было ли вам тяжело физически?

- Скажу по собственным ощущениям, что в конце поединка было немного тяжеловато, но в целом мы нормально выдержали. Повторюсь, на сборах мы работали очень хорошо, тяжело и усердно.

- Сегодня первый матч за основную команду "Динамо" провел Тарас Михавко, как поздравили его в команде с дебютом?

- Я чуть позже зашел в раздевалку, поэтому не знаю. Но парень очень хорошо провел этот поединок, не видел никакого страха в его глазах для его возраста. Молодец. На сборах его поставили, и он играл постоянно. И лично я тоже его похвалил, пусть продолжает работать так же упорно. Дай бог, у него будет большое будущее.

- Следующая игра против "Черноморца", который является для вас родным клубом. Есть ли особые чувства по этому поводу?

- Если бы мы играли в Одессе, наверное, да, были бы. А поскольку игра в Киеве - даже не знаю. В команде уже почти никого нет. Несомненно, "Черноморец" мне много дал, проторил мой путь в футбол. Поэтому какие-то ощущения, безусловно, есть, я долго работал с тренером одесситов. Но не могу сказать, что это для меня будет особо принципиальный матч. Для нас сейчас каждая игра принципиальна.

- Возможно, скоро на трибуны вернутся болельщики в небольшом количестве, ожидаете ли вы этого?

- Конечно. Хотя уже привыкли играть без них. Когда играем за рубежом со зрителями, это даже непривычно, потому что не получается докричаться до ребят, не слышишь указаний тренера. Это совсем другие эмоции. Я видел, что речь идет о маленькой квоте, но это хорошо, что хоть немного людей смогут приходить и смотреть футбол. Это хорошо и для нас, и для них, - резюмировал Кабаев.