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Будковский: Приятно, что возвращаются зрители, потому что театр без зрителей - это не театр
Форвард "Полесья" прокомментировал ничью с "Рухом"
Фото: ФК Полісся
Нападающий "Полесья" Филипп Будковский поделился своими впечатлениями от матча 18-го тура УПЛ против "Руха" (1:1).
"Немного не хватило в конце матча, не забили те моменты, которые у нас были, не хватило последней передачи. Нам есть над чем работать, хочется, чтобы мы реализовывали моменты и доводили их до конца. Хотим пожелать здоровья Бени, чтобы он как можно скорее вернулся к игре. Очень приятно, что приехали житомиряне поддержать команду.
Приятно, что возвращаются зрители, потому что театр без зрителей - это не театр. В моменте забитого гола передача была не слишком высокая. Я решил пробить тем, от чего лучше залетает в ворота. Мяч оказался в сетке, значит мое решение было правильное", - приводит слова футболиста клубная пресс-служба.
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