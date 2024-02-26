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Основной хавбек Шахтера получил травму в матче с Александрией
Александр Зубков отыграл только 35 минут
Фото: ФК Шахтар
"Шахтер" в матче 18-го тура УПЛ играет на выезде с "Алесандрией".
К 77-й минуте в матче, который дважды прерывался из-за воздушных тревог, ничья 0:0.
К тому же, в первом тайме получил травму основной полузащитник гостей Александр Зубков, вместо котрого на 35-й минуте вышел Марьян Швед.
Подробности травмы и сроки восстановления Зубкова будут известны позже.
Хавбек в нынешнем сезоне провел 25 матчей, забил 5 голов и сделал 7 результативных передач.
Ранее ожидалось, что Александр будет в списке Сергея Реброва на матч сборной Украины против Боснии в марте.
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