Основной хавбек Шахтера получил травму в матче с Александрией

"Шахтер" в матче 18-го тура УПЛ играет на выезде с "Алесандрией".

К 77-й минуте в матче, который дважды прерывался из-за воздушных тревог, ничья 0:0.

К тому же, в первом тайме получил травму основной полузащитник гостей Александр Зубков, вместо котрого на 35-й минуте вышел Марьян Швед.

Подробности травмы и сроки восстановления Зубкова будут известны позже.

Хавбек в нынешнем сезоне провел 25 матчей, забил 5 голов и сделал 7 результативных передач.

Ранее ожидалось, что Александр будет в списке Сергея Реброва на матч сборной Украины против Боснии в марте.