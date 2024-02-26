  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Основной хавбек Шахтера получил травму в матче с Александрией
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Основной хавбек Шахтера получил травму в матче с Александрией

Премьер-лига

Александр Зубков отыграл только 35 минут

Основной хавбек Шахтера получил травму в матче с Александрией

Фото: ФК Шахтар

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Шахтер" в матче 18-го тура УПЛ играет на выезде с "Алесандрией".

К 77-й минуте в матче, который дважды прерывался из-за воздушных тревог, ничья 0:0.

К тому же, в первом тайме получил травму основной полузащитник гостей Александр Зубков, вместо котрого на 35-й минуте вышел Марьян Швед.

Подробности травмы и сроки восстановления Зубкова будут известны позже.

Хавбек в нынешнем сезоне провел 25 матчей, забил 5 голов и сделал 7 результативных передач.

Ранее ожидалось, что Александр будет в списке Сергея Реброва на матч сборной Украины против Боснии в марте.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка "Александрия" - "Шахтер".

По теме
yellow-arrow
УПЛ. Оболонь - Черноморец 1:1. Абсолютная алогичность или 20:1 по ударам
yellow-arrow
Setanta Sports из-за технических проблем не смогла показать матч Александрия - Шахтер
yellow-arrow
УПЛ. Александрия – Шахтер 0:0. За такую игру горнякам должно быть стыдно
Шахтер (Донецк) ФК Александрия Александр Зубков
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости