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Леднев после перелома берцовой кости вернулся к индивидуальным тренировкам

Премьер-лига
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Хавбек в ближайшее время надеется присоединиться к общей группе

Леднев после перелома берцовой кости вернулся к индивидуальным тренировкам

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Полузащитник "Днепра-1" Богдан Леднев, который из-за перелома малой берцовой кости пропустил зимние сборы команды, начал тренировки по индивидуальной программе.

– Как идет восстановление? Что должен делать в ближайшее время?

– Слава Богу, самая острая стадия уже прошла, нога сросла. Буду приступать к беговой работе, к упражнениям с мячом. Надеюсь, в ближайшее время присоединиться к общей группе.

– Травмированные работают больше, чем здоровые футболисты. Почувствовал ли это на себе?

– Действительно, восстановление после травмы – это очень тяжелая работа. Этого никто не видит, но это ежедневная рутина, которую необходимо делать, чтобы вернуться к тренировкам с командой. Каждый день приходится дважды тренироваться по 2-3 часа, проходить процедуры.

– Реабилитацию в Киеве ты проходил вместе с Игорем Когутом. Как у него дела?

– У него тоже, слава Богу, все идет нормально, есть улучшение. Думаю, в ближайшее время он также вернется в Днепр и приступит к тренировкам.

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Источник:
СК Дніпро-1
Опубликовал: Михаил Черныш
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