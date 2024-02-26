Леднев после перелома берцовой кости вернулся к индивидуальным тренировкам

Полузащитник " Днепра-1 " Богдан Леднев, который из-за перелома малой берцовой кости пропустил зимние сборы команды, начал тренировки по индивидуальной программе.

– Как идет восстановление? Что должен делать в ближайшее время?

– Слава Богу, самая острая стадия уже прошла, нога сросла. Буду приступать к беговой работе, к упражнениям с мячом. Надеюсь, в ближайшее время присоединиться к общей группе.

– Травмированные работают больше, чем здоровые футболисты. Почувствовал ли это на себе?

– Действительно, восстановление после травмы – это очень тяжелая работа. Этого никто не видит, но это ежедневная рутина, которую необходимо делать, чтобы вернуться к тренировкам с командой. Каждый день приходится дважды тренироваться по 2-3 часа, проходить процедуры.

– Реабилитацию в Киеве ты проходил вместе с Игорем Когутом. Как у него дела?

– У него тоже, слава Богу, все идет нормально, есть улучшение. Думаю, в ближайшее время он также вернется в Днепр и приступит к тренировкам.