Ванат: Все видели, как Гармаш вел себя в первом тайме - это классика, классический Гармаш

Форвард "Динамо" Владислав Ванат поделился мнением о матче 18-го тура УПЛ с "Металлистом 1925" (4:2) .

– Какие главные составляющие волевой победы киевского "Динамо" в первой игре 2024 года?

– Думаю, что мы победили из-за нашей игры. Во втором тайме у нас были свободные зоны, и мы смогли ими воспользоваться. И в первом тайме у нас были шансы отличиться, в частности, у меня. Но кипер соперника мяч парировал. Я вышел один на один с Мозилем, но не смог его переиграть. Помню осенью с "Оболонью" подобный шанс у меня уже был… В отпуске я просматривал тот момент несколько раз, но снова неудачно пробил.

– "Металлист 1925" уверенно начал эту встречу и забил быстрый гол. Как вам удалось переломить ход игры?

– Мне кажется, поведя в счете, наш соперник начал прижиматься к своим воротам. Нам легче стало играть. Важным фактором стал и гол Кабаева в раздевалку. Влад снова забил левой ногой, как и в матче с "Рухом". Некоторые наши ребята называют Кабаева Месси. Он забивает, как звездный аргентинец.

– После финального свистка ты общался с Денисом Гармашем. О чем вы говорили?

– Денис – легенда украинского футбола. Я молодой футболист подошел к нему пообщаться. Мы дружим с Денисом. Я говорю: "Кум, не сегодня". На что он ответил: - Я свой голик забил.

– Почему заменили Гармаша в перерыве?

– Вы все видели, как он вел себя в первом тайме. Поэтому, наверное, наставник "Металлиста 1925" и произвел замену. Это классика. Классический Гармаш.