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Банада: Если бы мы забили Колосу первыми - результат был бы другим

Премьер-лига

"Верес" проиграл со счетом 0:2

Банада: Если бы мы забили Колосу первыми - результат был бы другим

Фото: НК Верес

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Полузащитник "Вереса" Евгений Банада поделился своими мыслями после матча 18-го тура УПЛ с "Колосом" (0:2).

"В целом играли неплохо. Считаю, что первый тайм был очень хорош в нашем исполнении. Недоволен только счетом. Если бы мы забили первыми - результат был бы другим.

Думаю, болельщикам также понравилась игра команды в первом тайме. Положительные сдвиги есть. Дальше будет только лучше.

Очень понравилась атмосфера матча. В Ровно прекрасные болельщики. Возможно, лучшие в Украине. Очень благодарен им за поддержку", - приводит слова Банады официальный сайт ровенчан.

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Верес (Ровно) Евгений Банада Колос (Ковалевка)
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Источник:
НК Верес
Опубликовал: Алина Ерофеева
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