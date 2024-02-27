Банада: Если бы мы забили Колосу первыми - результат был бы другим

Полузащитник "Вереса" Евгений Банада поделился своими мыслями после матча 18-го тура УПЛ с "Колосом" (0:2).

"В целом играли неплохо. Считаю, что первый тайм был очень хорош в нашем исполнении. Недоволен только счетом. Если бы мы забили первыми - результат был бы другим.

Думаю, болельщикам также понравилась игра команды в первом тайме. Положительные сдвиги есть. Дальше будет только лучше.

Очень понравилась атмосфера матча. В Ровно прекрасные болельщики. Возможно, лучшие в Украине. Очень благодарен им за поддержку", - приводит слова Банады официальный сайт ровенчан.