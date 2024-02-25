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УПЛ. Верес - Колос 0:2. Тотовицкий сделал разницу
Одна пятиминутка определила исход всего поединка
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УПЛ. 18-й тур. 25.02.2024
Ровно. Стадион "Авангард".
Арбитр: Александр Афанасьев (Харьков)
"Верес" – "Колос" 0:2
Голы: Цуриков 80, Паулаускас 84
"Верес": Когут - Балан (Гакман 60), Жулио Сезар, Кучеренко, Шевченко - Шастал (Шарай 60), Банада, Кучеров, Дахновский (Янаков 81) - Сикейра (Годя 67), Мрвальевич (Гайдучик 67)
"Колос": Фесюн - Луцкевич, Гончаренко, Бондаренко, Цуриков - Демченко, Милько - Велетень (Кариока 74), Топалов (Ильин 88), Тотовицкий - Безбородько (Паулаускас 68)
Предупреждения: Демченко 53
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