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УПЛ. Верес - Колос 0:2. Тотовицкий сделал разницу

Премьер-лига

Одна пятиминутка определила исход всего поединка

УПЛ. Верес - Колос 0:2. Тотовицкий сделал разницу

Telegram Колоса

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

УПЛ. 18-й тур. 25.02.2024
Ровно. Стадион "Авангард".
Арбитр: Александр Афанасьев (Харьков)

"Верес" – "Колос" 0:2
Голы: Цуриков 80, Паулаускас 84

"Верес": Когут - Балан (Гакман 60), Жулио Сезар, Кучеренко, Шевченко - Шастал (Шарай 60), Банада, Кучеров, Дахновский (Янаков 81) - Сикейра (Годя 67), Мрвальевич (Гайдучик 67)

"Колос": Фесюн - Луцкевич, Гончаренко, Бондаренко, Цуриков - Демченко, Милько - Велетень (Кариока 74), Топалов (Ильин 88), Тотовицкий - Безбородько (Паулаускас 68)

Предупреждения: Демченко 53

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Верес (Ровно) Колос (Ковалевка)
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Комментарии
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vismut (Запорожье)
25.02.2024 в 15:04
Хлеборобам слава!
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Комментарии 1
avatar
vismut (Запорожье)
25.02.2024 в 15:04
Хлеборобам слава!
Ответить
0
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