Морозюк: Наверное, я не верю в Шовковского в Динамо

Бывший полузащитник "Динамо" Николай Морозюк оценил перспективы Александра Шовковского на посту главного тренера киевсой команды.

"Верю ли я в Шовковского? Я его знаю только по тому, как мы играли. А в качестве тренера мне тяжело оценить его. Мне хочется верить, но я, наверное, не верю.

Верю, что он может дать результат на определенном промежутке времени. Дай Бог, чтобы у него все получилось и так далее. Но почему-то мне… Наверное, я не поверю в то, что он сможет дать то, чего я хочу.

То, что мне хотелось бы, чтобы происходило в "Динамо". Именно в команде, с игроками: какие бы были игроки, как бы они играли и развивались и так далее. Мне кажется, что он этого не может дать. Имею в виду сам стиль игры. Когда я включаю телевизор, я хочу видеть, чтобы "Динамо" играло так и так.

Плюс-минус я уже понимаю, как "Динамо" будет играть во главе с Шовковским. Я себе уже нарисовал, у меня уже есть картинка, – сказал Морозюк в эфире YouTube-канала Брутальний футбол.