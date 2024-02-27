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Морозюк: Наверное, я не верю в Шовковского в Динамо

Премьер-лига

Экс-игрок считает, что Шовковский не сможет добиться успеха с динамовцами

Морозюк: Наверное, я не верю в Шовковского в Динамо

Новина українською

Бывший полузащитник "Динамо" Николай Морозюк оценил перспективы Александра Шовковского на посту главного тренера киевсой команды.

"Верю ли я в Шовковского? Я его знаю только по тому, как мы играли. А в качестве тренера мне тяжело оценить его. Мне хочется верить, но я, наверное, не верю.

Верю, что он может дать результат на определенном промежутке времени. Дай Бог, чтобы у него все получилось и так далее. Но почему-то мне… Наверное, я не поверю в то, что он сможет дать то, чего я хочу.

То, что мне хотелось бы, чтобы происходило в "Динамо". Именно в команде, с игроками: какие бы были игроки, как бы они играли и развивались и так далее. Мне кажется, что он этого не может дать. Имею в виду сам стиль игры. Когда я включаю телевизор, я хочу видеть, чтобы "Динамо" играло так и так.

Плюс-минус я уже понимаю, как "Динамо" будет играть во главе с Шовковским. Я себе уже нарисовал, у меня уже есть картинка, – сказал Морозюк в эфире YouTube-канала Брутальний футбол.

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Николай Морозюк Александр Шовковский Динамо (Киев)
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Источник:
Брутальний футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Скачков Леонід (Рівне)
27.02.2024 в 15:43
"Вірю, що він може дати результат на певному проміжку часу".Ну й чудило! А якщо цей проміжок часу,двадцять років? 5 матчів-5 перемог.Це те,що маємо зараз.А то вірю-не вірю.якийсь дитячий лепет!
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Комментарии 2
Скачков Леонід (Рівне)
27.02.2024 в 15:43
"Вірю, що він може дати результат на певному проміжку часу".Ну й чудило! А якщо цей проміжок часу,двадцять років? 5 матчів-5 перемог.Це те,що маємо зараз.А то вірю-не вірю.якийсь дитячий лепет!
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Football fan (Odessa)
27.02.2024 в 15:05
Ну не Коле рассуждать
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