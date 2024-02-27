Черноморец продлил контракт с одним из лидеров команды

"Черноморец" объявил о продлении контракта с 29-летним опорным полузащитником команды Александром Васильевым.

Новое соглашение сторон рассчитано до лета 2025 года.

Хавбек присоединился к "морякам" в январе 2023 года и стал ключевым исполнителем в команде Романа Григорчука.

В нынешнем сезоне на счету Васиильева 20 матчей во всех турнирах, в которых он забил 3 гола и отдал 1 ассист.