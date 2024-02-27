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Черноморец продлил контракт с одним из лидеров команды
Александр Васильев остается в Одессе до лета 2025 года
Фото: ФК Чорноморець
"Черноморец" объявил о продлении контракта с 29-летним опорным полузащитником команды Александром Васильевым.
Новое соглашение сторон рассчитано до лета 2025 года.
Хавбек присоединился к "морякам" в январе 2023 года и стал ключевым исполнителем в команде Романа Григорчука.
В нынешнем сезоне на счету Васиильева 20 матчей во всех турнирах, в которых он забил 3 гола и отдал 1 ассист.
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Источник:ТГ-канал Черноморца
Опубликовал: Михаил Черныш
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