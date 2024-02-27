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Черноморец продлил контракт с одним из лидеров команды

Премьер-лига
Обновлено

Александр Васильев остается в Одессе до лета 2025 года

Черноморец продлил контракт с одним из лидеров команды

Фото: ФК Чорноморець

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"Черноморец" объявил о продлении контракта с 29-летним опорным полузащитником команды Александром Васильевым.

Новое соглашение сторон рассчитано до лета 2025 года.

Хавбек присоединился к "морякам" в январе 2023 года и стал ключевым исполнителем в команде Романа Григорчука.

В нынешнем сезоне на счету Васиильева 20 матчей во всех турнирах, в которых он забил 3 гола и отдал 1 ассист.

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Черноморец (Одесса) Александр Васильев
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Источник:
ТГ-канал Черноморца
Опубликовал: Михаил Черныш
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