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Вернидуб: Я работал с командами, которые обычно были в еврокубках - очень этого хочется
Пока что Кривбасс лидирует в турнирной таблице
Фото: ФК Кривбасс
Главный тренер "
"Мне очень хочется вернуться в еврокубки. Я об этом не думаю, но мне очень хочется снова быть там. Я работал с командами, которые обычно были в еврокубках, в том числе на групповом этапе. Очень этого хочется.
Учтем, что с сезона 2025/26, насколько я понимаю, будет сложнее, от Украины в Европе будет не пять, а четыре команды", — сказал Вернидуб.
Напомним, что на данный момент "Кривбасс" лидирует в УПЛ, а в следующем туре сыграет против "Шахтера".
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