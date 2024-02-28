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Вернидуб: Я работал с командами, которые обычно были в еврокубках - очень этого хочется

Премьер-лига

Пока что Кривбасс лидирует в турнирной таблице

Вернидуб: Я работал с командами, которые обычно были в еврокубках - очень этого хочется

Фото: ФК Кривбасс

Новина українською

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб рассказал о еврокубковых амбициях своей команды.

"Мне очень хочется вернуться в еврокубки. Я об этом не думаю, но мне очень хочется снова быть там. Я работал с командами, которые обычно были в еврокубках, в том числе на групповом этапе. Очень этого хочется.

Учтем, что с сезона 2025/26, насколько я понимаю, будет сложнее, от Украины в Европе будет не пять, а четыре команды", — сказал Вернидуб.

Напомним, что на данный момент "Кривбасс" лидирует в УПЛ, а в следующем туре сыграет против "Шахтера".

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Юрий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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tolina-ystas (Краматорск)
28.02.2024 в 18:13
Работал и чего ты там добился,
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Комментарии 3
tolina-ystas (Краматорск)
28.02.2024 в 18:13
Работал и чего ты там добился,
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1
1
avatar
Bаrcelinius
28.02.2024 в 18:30
Обыграл Реал в Мадриде всего лишь.
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0
1
aleks68
28.02.2024 в 19:10
дальше что?
 
0
0

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