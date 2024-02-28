Вернидуб: Я работал с командами, которые обычно были в еврокубках - очень этого хочется

Главный тренер " Кривбасса " Юрий Вернидуб рассказал о еврокубковых амбициях своей команды.

"Мне очень хочется вернуться в еврокубки. Я об этом не думаю, но мне очень хочется снова быть там. Я работал с командами, которые обычно были в еврокубках, в том числе на групповом этапе. Очень этого хочется.

Учтем, что с сезона 2025/26, насколько я понимаю, будет сложнее, от Украины в Европе будет не пять, а четыре команды", — сказал Вернидуб.