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Верес официально объявил об аренде третьего игрока Полесья
Евгений Морозко в Вересе - теперь официально
nkveres.com
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Срок аренды рассчитан до конца сезона.
Морозко - не первый новичок "Вереса", арендованный у "Полесье". Также в Ровно этой зимой перебрались Дмитрий Шастал и Денис Янаков.
При этом, по данным СМИ, ровенский клуб ничего не платил житомирскому за аренду этих игроков. Более того, зарплату этим футболистам продолжит платить именно житомирский клуб.
Ну и отметим, что в осенней части сезона Морозко провел за "Верес" 6 матчей без результативных действий.
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