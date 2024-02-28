Верес официально объявил об аренде третьего игрока Полесья

" Верес " официально представил очередного зимнего новичка команды, которым стал арендованный у "Полесья" полузащитник Евгений Морозко.

Срок аренды рассчитан до конца сезона.

Морозко - не первый новичок "Вереса", арендованный у "Полесье". Также в Ровно этой зимой перебрались Дмитрий Шастал и Денис Янаков.

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При этом, по данным СМИ, ровенский клуб ничего не платил житомирскому за аренду этих игроков. Более того, зарплату этим футболистам продолжит платить именно житомирский клуб.

Ну и отметим, что в осенней части сезона Морозко провел за "Верес" 6 матчей без результативных действий.