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Оба - из Динамо. УПЛ назвала лучших игрока и тренера 18-го тура

Премьер-лига
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Киевляне в этом туре - на коне

Оба - из Динамо. УПЛ назвала лучших игрока и тренера 18-го тура

upl.ua

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УПЛ подвела итоги голосования на звания лучших игроков 18-го тура УПЛ.

На первом этапе претендентов отбирали журналисты и эксперты, после чего уже голосовали болельщики.

В итоге, лучшим игроком тура был выбран форвард "Динамо" Владислав Ванат, который набрал 72% голосов в Instagram и 50% в Google Form (1711+244=1955)

Лучшим тренером стал также представитель киевской команды. Александр Шовковский удостоился 40% голосов болельщиков в Instagram и 23% в Google Form (1547+116=1663).

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Александр Шовковский Динамо (Киев) Владислав Ванат
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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Михаил Черныш
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