Премьер-лига
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Оба - из Динамо. УПЛ назвала лучших игрока и тренера 18-го тура
Киевляне в этом туре - на коне
upl.ua
УПЛ подвела итоги голосования на звания лучших игроков 18-го тура УПЛ.
На первом этапе претендентов отбирали журналисты и эксперты, после чего уже голосовали болельщики.
В итоге, лучшим игроком тура был выбран форвард "
Лучшим тренером стал также представитель киевской команды. Александр Шовковский удостоился 40% голосов болельщиков в Instagram и 23% в Google Form (1547+116=1663).
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