Оба - из Динамо. УПЛ назвала лучших игрока и тренера 18-го тура

УПЛ подвела итоги голосования на звания лучших игроков 18-го тура УПЛ.

На первом этапе претендентов отбирали журналисты и эксперты, после чего уже голосовали болельщики.

В итоге, лучшим игроком тура был выбран форвард " Динамо " Владислав Ванат, который набрал 72% голосов в Instagram и 50% в Google Form (1711+244=1955)

Лучшим тренером стал также представитель киевской команды. Александр Шовковский удостоился 40% голосов болельщиков в Instagram и 23% в Google Form (1547+116=1663).