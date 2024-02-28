Сапуга: Сейчас нет смысла говорить об интересе других клубов

Один из лидеров " Руха ", хавбек Марко Сапуга прокомментировал слухе об интересе к своей персоне со стороны европейских клубов.

– Зимой вашу фамилию можно было услышать в контексте трансферных слухов. Сапугу сватали к нашим грандам, говорили об интересе от "Базеля". До вас что-то доходило?

– Сейчас нет смысла об этом говорить.

– Понятно, что тяжелая травма все перечеркнула. Давайте, абстрагируясь от этого, посмотрим на ситуацию?

– В этом вопросе я полностью доверяю клубу.