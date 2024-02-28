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Сапуга: Сейчас нет смысла говорить об интересе других клубов
Хавбек восстанавливается после тяжелой травмы
Фото: ФК Рух
Один из лидеров "
– Зимой вашу фамилию можно было услышать в контексте трансферных слухов. Сапугу сватали к нашим грандам, говорили об интересе от "Базеля". До вас что-то доходило?
– Сейчас нет смысла об этом говорить.
– Понятно, что тяжелая травма все перечеркнула. Давайте, абстрагируясь от этого, посмотрим на ситуацию?
– В этом вопросе я полностью доверяю клубу.
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Источник:Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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