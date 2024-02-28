Поменял мнение об Одессе. Легионер Руха все-таки приехал на просмотр в Черноморец

Вингер "Руха" Фабрисио Альваренга все-таки приехал на просмотр в " Черноморец ".

Как сообщает "ТаТотаке", сейчас 28-летний аргентинец тренируется с командой и ждет решения Романа Григорчука.

Напомним, что об интересе одесситов к игроку сообщалось еще месяц назад, но тогда Фабрисио отказался переезжать в Одессу, так как считал Львов более безопасным городом.

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Также источник отмечает, что "Рух" готов отпустить аргентинца бесплатно, так как он не вписывался в тактические схемы Виталия Пономарева

Ну и напомним, что в первой половине текущего сезона Альваренга сыграл за "Рух" только 20 минут.