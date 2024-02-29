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Йожефу Сабо – 84 года: что вы знаете о легенде Динамо? Квиз от UA-Футбол
Сколько дали правильных ответов?
dynamo.kiev.ua
29-го февраля исполняется 84 года бывшему игроку и главному тренеру киевского "Динамо" Йожефу Сабо.
По этому поводу мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы помните его карьеру как игрока, и как тренера, пройдя наш квиз.
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