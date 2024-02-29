Не Гармашем единым. Еще пять бывших динамовцев, огорчавших киевский клуб в УПЛ

Перед встречей "Металлиста 1925" и "Динамо" немалая доля внимания была отведена персоне Дениса Гармаша. Полузащитник не заиграл в чемпионате Хорватии, вернулся в наши широты и сразу появился против родного клуба.

Казалось бы, человек приехал с почти нулевой практикой, однако все сложилось едва ли не по голливудскому сюжету – Гармаш отметился забитым мячом уже на пятой минуте. Несмотря на то, что "бело-синие" все же зафиксировали убедительную победу 4:2, точный выстрел новоиспеченного "харьковчанина" вызвал оживленное обсуждение в прессе и соцсетях. Когда еще такое было?

Ну, на самом деле это не редкость – для наглядности мы продемонстрируем еще пять примеров, когда футболисты уходили из стана киевлян, а потом портили им настроение в УПЛ. Чем это обернулось и какой произвело эффект?

Максим Шацких – в сентябре 2010-го

Максим Шацких посвятил "Динамо" десять лет, но с первым приходом Юрия Семина оказался ненужным. Покидать столицу не хотелось, а совсем рядом "Арсенал" – почему бы не присоединиться?

Если обобщить, то опытный нападающий принес определенную пользу - например, в кампании 2011/12 "канониры" заняли пятую строчку УПЛ и квалифицировались в Лигу Европы (только вот потом случилась печально известная "Мура"). 45 результативных действий в 106 поединках – довольно неплохо, и одно из них пришлось "бело-синим".

Было предчувствие, что на стадионе имени Валерия Лобановского неожиданностей не будет – "динамовцы" обладали лучшей статистикой, здорово стартовали и уже на 26 минуте вели 2:0 (Бадр Эль-Каддури ассистировал на Олега Гусева и Артема Милевского). Впрочем, после перерыва защита хозяев затрещала – на 62 минуте румынский центрбек Флорин Шоаве совершил навесную передачу на Шацких, тот со своей стороны хладнокровно избежал контакта с Тарасом Михаликом и перебросил Дениса Бойко.

Несмотря на то, что Ярмоленко снова установил разницу в два гола, "Арсенал" не остановился – под самый занавес встречи Артем Старгородский получил кучу времени на оценку эпизода и нанес мощный удар. 3:2 – вроде и не критично, но на пресс-конференции Газзаев плакался о недостаточной концентрации и сил во втором тайме. Это же он повторил через несколько дней в Тирасполе и подал в отставку – поражение "Шерифа" с эпическим фейлом Бойко еще долго смаковалось в Интернете.

Шацких не удалось сполна огорчить бывший коллектив (кто же будет радоваться проигрышу?), но он стопроцентно подтолкнул Игоря Суркиса к кадровым изменениям – 3 октября на Классическое киевлян отправился Олег Лужный.

Роман Зозуля – в августе 2013-го

Летом 2011-го Роман Зозуля перебрался в "Днепр" – дела в "Динамо" развивались не слишком, а последней каплей послужила перепалка с Игорем Суркисом. "Сине-бело-голубые" предлагали за трансфер 5 миллионов долларов, поэтому пришлось уходить – как итог, нападающий принял едва ли не лучшее решение в своей жизни.

Надо сказать, что Зозуля не сразу убедил Хуанде Рамоса в профпригодности (как признался сам, первые полгода испанский тренер видел его на позиции правого фулбека). Впрочем, постепенно ситуация изменилась – центрфорвард добавил в персональных показателях и в розыгрыше 2013/14 окончательно превратился в одну из важнейших опций команды.

В качестве подтверждения вспомним дубль, нанесенный в августовской дуэли 2013-го против донецкого "Шахтера" (3:1). "Оранжево-черные" не рассчитывали на легкую прогулку, однако максимально заряженный Роман еще больше усложнил задачу Мирчи Луческу. Интересно, что после героем хайлайтов интересовался Ринат Ахметов и лично приглашал в Донецк.

И вот следующий, 8-й тур Премьер-лиги – выезд на НСК "Олимпийский". Гости начали очень живо (следует выделить Матеуса и Евгения Коноплянку, с их дальними ударами), а затем на 22 минуте произошло логичное взятие ворот – Руслан Ротань "загрузил" в штрафную, Роман "отклеился" от опеки Андрея Ярмоленко и головой переправил круглого мимо растерянного Максима Коваля. Еще секунда – исполнитель позирует перед трибунами и жестом указывает на фамилию на спине. Дерзко, но красиво.

Во втором тайме "динамовцы" восстановили паритет, - Андрей Ярмоленко воспользовался неторопливостью обороны соперника, - даже могли повести в счете, однако не дожали.

О чем это свидетельствовало? Думаем, вы все помните перипетии 2013/14 – Олег Блохин тяжело двигался по календарной дистанции, был уволен, а клуб впервые в истории УПЛ финишировал не в тройке турнирной таблицы. Ничья с "Днепром", полноправным претендентом на высокие места, только подчеркнула нарастающий кризис – довольно примечательно, что через две недели "Металлист" разгромил киевлян с неприличными 0:3.

Руслан Ротань – в ноябре 2016-го

Руслан Ротань хоть и взял национальное золото, но не смог полноценно засиять в "Динамо" – все же его вотчиной был родной "Днепр". С возвращением домой центрхав беспокоил "бело-синих" ассистами, но единственный гол в УПЛ произошел тогда, когда "днепряне" откровенно агонизировали (вот такая ирония судьбы).

Это был 2016-й, год, когда ушла череда лидеров или непоследних личностей – Роман Зозуля, Артем Федецкий, Ян Лаштувка, Бруну Гама, Дуглас, Папа Гуйе, Дмитрий Чигринский, Евгений Шахов, Лео Матос (к сожалению, это не весь список). Ротань остался, но на правах капитана тонущего судна – было понятно, что коллектив, находящийся под пристальным наблюдением УЕФА из-за долгов и отстраненный от еврокубков, долго не проживет.

Сергей Ребров стремился защитить чемпионство и в конкретной дуэли чувствовал фаворитизм – еще бы, против столь ослабленного оппонента. Это сейчас мы восхищаемся Андреем Луниным и Артемом Довбыком, а тогда это были сыроватые юноши, от которых не требовались какие-то подвиги.

Беседин открыл счет, а через несколько минут Екатерина Монзуль поставила одиннадцатиметровый – Сергей Политыло ворвался в штрафную зону, нашел контакт с Сергеем Сидорчуком, и арбитр указала на отметку. Если честно, сомнительный пенальти (это заметили даже комментаторы), однако что с того Руслану Ротаню – он подошел, ударил, а Артур Рудько свалился в противоположный угол.

На 70-й минуте Сидорчук снял все вопросы в этой и так призрачной интриге – нанес пушечный выстрел с метров двадцати, чего точно не ожидал Лунин. Что поделаешь, разница в классе была заметна невооруженным глазом.

Добавим, что с завершением дистанции "Динамо" удовлетворилось второй строчкой первенства (Паулу Фонсека убежал аж на тринадцать очков вперед), а "Днепр", обремененный санкциями, вылетел в низший дивизион.

Владислав Калитвинцев - в сентябре 2019-го

Владислав Калитвинцев не повторил путь более знаменитого отца, но, надо признать, реализовал себя в украинском футболе. Да, в "Динамо" не получилось (все же там были более приоритетные кандидатуры), но какие вопросы по периоду в той же "Десне" или "Александрии"?

Александр Рябоконь не с ходу сделал универсала железобетонным, но поединок на "Олимпийском" стал красноречивым – действительно, этот парень имеет потенциал и способен выдать хороший перформанс.

Безусловно, кто-то скажет – тогдашние "бело-синие" предстали нестабильными, ведь за месяц до матча с черниговцами вылетели из квалификации Лиги чемпионов. Александра Хацкевича выставили за порог, Суркис экстренно назначил Алексея Михайличенко – мол, были факторы, которых хватило, чтобы легко объяснить поражение 1:2.

В то же время это нисколько не умаляет достижения и "Десны", и вклад Калитвинцева. Команда постоянно мучила левый фланг защиты "Динамо" и именно оттуда начала перспективную атаку – Егор Картушов на полкорпуса обогнал Никиту Бурду, и Влад, который на противоположной стороне опередил Виталия Миколенко, без проблем отреагировал на пас.

На старте второго тайма Беседин восстановил равновесие на табло (Евгений Паст не зафиксировал мяч после удара Кадири, и Артем выскочил на добивание). Правда, это не помогло хозяевам качнуть чашу весов в свою пользу – вместо этого Калитвинцев поймал на обрезке Миколенко, продвинулся вдоль бровки и отдал на Филиппова; Александр эффектно забил пяткой и поднял дискуссию, должен ли Андрей Шевченко вызывать его в сборную.

Повлияла ли неудача на Михайличенко и компанию? Конечно, ведь она подытожила серию осечек – до этого "Динамо" не смогло одолеть "Олимпик" и "Зарю". К финишу коронавирусного 2019/20 клуб еле дополз вторым (жаль, что Виктор Скрипник не сделал решающий шаг и не справился в заключительном туре как раз с "Десной").

Жуниор Мораес

Жуниор Мораес со скандалом попрощался с киевлянами и в дальнейшем превратился в одного из главных обидчиков. Натурализованный украинец был максимально мотивированным, по-спортивному злым, поэтому регулярно портил нервы. Например, в ноябре 2018-го центрфорвард занес в актив гол плюс пас, благодаря чему перевернул ситуацию вверх дном и гарантировал победу 2:1. Особой перчинки добавляет тот факт, что это был камбэк - "Динамо" закрыло за собой первый тайм (отличился Николай Шапаренко), но потеряло почву под ногами.

В сентябре 2019-го Жуниор задал темп Класичному (2:1), когда открыл счет на 21 минуте. Жерсон Родригес потревожил Андрея Пятова, но все равно "бело-синие" поймали облизня – несколько позже свое слово сказал Марлос.

В ноябре 2020-го "Динамо" было разгромлено 0:3, и Мораес снова вызвал у поклонников клуба боль ниже спины. Нападающий первым "распечатал" Руслана Нещерета, затем присоединились Маркос Антонио и Алан Патрик – заметим, что Мирча Луческу все же оправился от проигрыша и торжествовал в УПЛ.

И это же только победы Мораеса исключительно в Премьер-лиге – еще же были мячи в Кубке и Суперкубке Украины. Жаль, что игрок покинул наши широты (что ни говори, это профи), но, видимо, в рядах "Динамо" наконец-то облегченно вздохнули.