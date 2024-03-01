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УПЛ утвердила даты двух перенесенных матчей Динамо и Зари
Весной будет много доигровок перенесенных матчей
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Дирекция
- Матч 6-го тура "Заря" – "Динамо" состоится 4 апреля 2024 года;
- Матч 16-го тура "Минай" – "Динамо" состоится 17 апреля 2024 года;
- Матч 17-го тура ЛНЗ – "Минай" состоится 23 марта 2024 года;
Время начала всех матчей будет определено дополнительно.
- Также перенесен матч 20-го тура "Заря" - "Минай". Он состоится 7 марта в 15.30.
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Источник:УПЛ
Опубликовал: Михаил Черныш
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