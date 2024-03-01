  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. УПЛ утвердила даты двух перенесенных матчей Динамо и Зари
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

УПЛ утвердила даты двух перенесенных матчей Динамо и Зари

Премьер-лига

Весной будет много доигровок перенесенных матчей

УПЛ утвердила даты двух перенесенных матчей Динамо и Зари

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Дирекция УПЛ утвердила даты перенесенных матчей осенней части чемпионата, среди которых 3 матча "Динамо» и два поединка "Зари".

  • Матч 6-го тура "Заря" – "Динамо" состоится 4 апреля 2024 года;
  • Матч 16-го тура "Минай" – "Динамо" состоится 17 апреля 2024 года;
  • Матч 17-го тура ЛНЗ – "Минай" состоится 23 марта 2024 года;

Время начала всех матчей будет определено дополнительно.

  • Также перенесен матч 20-го тура "Заря" - "Минай". Он состоится 7 марта в 15.30.
По теме
yellow-arrow
Минай - Металлист 1925. Анонс и прогноз матча УПЛ на 02.03.2024
yellow-arrow
Палкин рассказал, как, кроме трансферов, Шахтер зарабатывает деньги
yellow-arrow
Начинается новый тур. Полесье - ЛНЗ. Текстовая трансляция матча УПЛ
Заря (Луганск) Динамо (Киев) ФК Минай ЛНЗ (Черкассы)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости