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Любенович: Я очень доволен игрой с Днепром-1. Моя команда – настоящие мужики
fcminaj.com
Главный тренер "
– Желько, ваша команда многих приятно удивила матчем против "Днепра-1". Насколько Вы довольны действиями своих ребят в этом матче?
– Я очень доволен. Моя команда – настоящие мужики. Пять с половиной недель мы проводили тренировки на искусственном поле, и первая игра в Днепре была на натуральном газоне. Ребята показали хорошую игру и это многого стоит, сыграть вничью 1:1 с одним из лидеров чемпионата.
– Зимой "Минай" активно работал на трансферном рынке. Все ли позиции, которые хотелось, Вам удалось закрыть?
– Мы очень активно отработали трансферное окно, подписали 11 футболистов. Я доволен тем, как мы поработали, но нам хотелось бы еще подкрепить две позиции до конца трансферного окна.
– Впереди матч против "Металлиста 1925". Как бы Вы охарактеризовали этого соперника?
– Очень хороший соперник с одним из лучших тренеров в Украине. Нас ждет очень тяжелая игра, но мы настраиваемся только на победу.
– Были ли у Вас какие-то опасения относительно самостоятельной тренерской работы, когда согласились возглавить "Минай"?
– Нет, у меня не было опасений. И даже наоборот, я очень ждал этого шанса и был готов к этой работе.
– Сейчас появилась тенденция возвращения болельщиков на трибуны. Если "Минай" также получит все необходимые разрешения и люди придут на стадион, это поможет вашей команде решить непростую турнирную задачу?
– Однозначно, 100% присутствие болельщиков нам поможет. И будем надеяться, что уже в игре с "Металлистом 1925" увидим наших болельщиков на трибунах.
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