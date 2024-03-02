Оболонь – Днепр-1. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В Киеве четырнадцатая команда УПЛ будет принимать вторую. Оба коллектива не могут быть удовлетворены началом весенней части сезона. Днепряне не смогли выиграть у "Миная", а "пивовары" упустили победу в противостоянии с "Черноморцем". Подопечные Иващенко по игре больше понравились, чем разочаровали, а вот "Днепр-1" не впечатлил. У претендента на чемпионство существенные проблемы с нападением.

Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live у Telegram UA-Football

Отметим, что пока "Днепр-1" в своей новейшей истории ни разу не смог выиграть у "Оболони". Киевляне дважды победили, а еще один матч завершился вничью.

Матч 19-го тура УПЛ состоится в воскресенье, 3 марта, в 13:00 в Киеве.

Смотреть трансляцию матча можно на новом канале УПЛ-ТВ – он доступен у большинства операторов и на большинстве ОТТ-платформ (Киевстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTv, VOLIA, sweet.tv и т.д.).