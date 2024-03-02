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Оболонь – Днепр-1. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Оболонь - Днепр-1 Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 03.03.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: upl.ua
В Киеве четырнадцатая команда УПЛ будет принимать вторую. Оба коллектива не могут быть удовлетворены началом весенней части сезона. Днепряне не смогли выиграть у "Миная", а "пивовары" упустили победу в противостоянии с "Черноморцем". Подопечные Иващенко по игре больше понравились, чем разочаровали, а вот "Днепр-1" не впечатлил. У претендента на чемпионство существенные проблемы с нападением.
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Отметим, что пока "Днепр-1" в своей новейшей истории ни разу не смог выиграть у "Оболони". Киевляне дважды победили, а еще один матч завершился вничью.
Матч 19-го тура УПЛ состоится в воскресенье, 3 марта, в 13:00 в Киеве.
Смотреть трансляцию матча можно на новом канале УПЛ-ТВ – он доступен у большинства операторов и на большинстве ОТТ-платформ (Киевстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTv, VOLIA, sweet.tv и т.д.).
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