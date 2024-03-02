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Первая победа аутсайдера. Минай - Металлист 1925 2:0. Видеообзор матча

Премьер-лига
Обновлено

Минай - Металлист 1925 ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 02.03.2024 ⋇ УПЛ на UA-Футбол

Первая победа аутсайдера. Минай - Металлист 1925 2:0. Видеообзор матча

Фото: пресслужби ФК "Минай"

Новина українською

С приходом весны, наконец-то пришла и первая победа "Миная" в этом сезоне. Мальчиками для битья стал харьковский коллектив. Скрипник, во главе с "Металлистом 1925" получает второе поражение в двух стартовых поединках в УПЛ.

Хоть закарпатцы добыли очки - все же, это не сильно приблизило их к выходу из зоны вылета. Они все еще последние в турнирной таблице. Их сегодняшние оппоненты ушли не далеко - на одну ступеньку выше.

УПЛ. 19-й тур. 02.03.2024
Минай. "Минай-Арена"
Арбитр в поле - Роман Блавацкий
"Минай" - "Металлист 1925" 2:0
Голы: Корнийчук 31, Скиба 90+2

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обзор матчей УПЛ Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай
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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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