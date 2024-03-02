УПЛ. Динамо Киев - Черноморец 1:0. Много ударов, но всего один гол

“Динамо” продолжает побеждать в чемпионате Украине, при чем каждая победа в чем-то отличается от предыдущей. В этот раз киевляне впервые под руководством Александра Шовковского забили меньше двух голов за мяч, но при этом в четвертый раз в последних шести турах “бело-синим” удалось сделать клиншит. У “Черноморца” были свои шансы, но в целом победу хозяев можно назвать заслуженной.

Виталий Буяльский был на трибуне в ортезе и смотрел за матчем в компании с Андреем Ярмоленко и Денисом Бойко. Его в основе заменил Шепелев, в целом в составе двух команд – без неожиданностей.

“Динамо” начало матч с хорошего натиска и киевляне были близки к голу. Сначала после небольшой суматохи мяч отскочил к Шапаренко, удар был перспективный, но мяч пролетел рядом со штангой. Затем прекрасный шанс упустил Ванат. Шепелев пробил с дальней дистанции, Варакута неуверенно отбил перед собой, на добивании был Ванат, но лучший бомбардир УПЛ не смог разобраться в ситуации.

Не получилось в первые 15 минут с игры – попытались со стандартов, но и здесь Черноморцу удалось отбиться.

А затем “Черноморцу” немного удалось отодвинуть игру от своих ворот, и более того – получить и свои полушансы. В частности интересный удар попытался исполнить Иеде, но Бущан закрыл ближний угол. Уверенно вратарь “Динамо” действовал и на выходах.

В середине тайма интересных моментов и атак было меньше. Затем вновь опасно пробивал Ванат, в этот раз после углового – выше ворот.

В итоге гол был забит на ровном месте. Волошин выполнил навес с фланга, Варакута ошибся на выходе, уронил мяч в штангу, и Шепелев сориентировался быстрее всех.

Первая половина второго тайма была немного сумбурной. Обе команды ошибались, и после потери чаще всего возникали моменты. Из ударов можно вспомнить шанс Иеде, у киевлян свой мяч мог забивать Бражко, но пробил в штангу.

В конечном итоге Шовковский провел грамотные замены, “Динамо” в конце матча действовало рационально, и три очка остались за хозяевами.

Тренер “Динамо” мог остаться недовольным реализацией, но в целом киевляне сыграли неплохо. Прибавил, по сравнению с прошлым туром и “Черноморец”.

Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

УПЛ, 19-й тур. Киев, “Динамо имени В. Лобановского”

“Динамо” Киев – “Черноморец” 1:0

Гол: Шепелев 37

“Динамо”: Бущан – Караваев (Тымчик 89), Попов, Михавко, Вивчаренко – Бражко – Волошин (Бенито 89), Шепелев (Андриевский 75), Шаперенко, Кабаев – Ванат (Супряга 75)

“Черноморец”: Варакута – Брагару, Гучек, Салюк, Бойчук – Васильев (Ипалибо 75) – Штогрин, Авагимня, Кузык (Присяжнюк 89), Бадибанга – Иеде (Гомес 75)

Предупреждения: Бражко 26, Кабаев 36 – Гомес 77